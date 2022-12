China se confruntă cu „mega-tsunami” de COVID-19. Morții sunt transportați în sicrie și saci către crematorii

Guvernul din China a anunțat cu ceva timp în urmă că nu va mai face publice cifre oficiale zilnice privind infecțiile cu COVID-19 și decesele. Autoritățile chineze au estimat că cel puțin 5.000 de oameni mor în fiecare zi. China se confruntă cu un val din ce în ce mai mare de cazuri după ce liderul Xi Jinping a decis să renunțe la politica sa Zero Covid care nu a adus niciun beneficiu pentru oameni.

Populația Chinei a stat foarte mult timp în izolare ceea ce a făcut ca oamenii să aibă un nivel scăzut de imunitate. În acest context, tot mai mulți oameni mor, iar crematoriile sunt nevoite să funcționeze la nivel maxim 24 de ore din 24. În jurul unui crematoriu din orașul Tianjin au fost surprinse un șir lung de sicrie roșii, o culoare obișnuită folosită în China.

Persoanele decedate sunt duse în saci și pungi către crematorii

Oamenii din zonă au realizat și alte filmări în care se pot vedea muncitori îmbrăcați în combinezoane care duc cadavre care se află în pungi și saci către crematorii. Mai mult decât atât, epidemiologul Eric Feigl-Ding a explicat că mai multe spitale chineze, chiar și cele mai dezvoltate din capitala Beijing, au început să rămână fără oxigen pentru pacienții lor.

Feigl-Ding este șeful Grupului de lucru COVID-19 la Institutul de Sisteme Complexe din New England. El este și unul dintre primii oameni de știință care a trans un semnal de alarmă privind viteza de răspândire pe care virusul o are. Feigl-Ding a explicat aceste lucruri când lucra la Universitatea Harvard. El a mai adăugat că China este lovită de un „mega-tsunami” de COVID-19. Cu toate acestea, ceea ce este mai rău „încă nu a venit”. Oamenii de știință au estimat că țara s-ar putea confrunta cu 3,7 milioane de cazuri pe zi în ianuarie și 4,2 milioane de cazuri pe zi în februarie, informează The Sun.