Sfatul președintelui Xi Jinping pentru Vladimir Putin, trimis prin intermediul lui Dmitri Medvedev: „Să se controleze”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev s-a întâlnit miercuri cu liderul chinez Xi Jinping într-o vizită neanunțată la Beijing, unde a transmis mesajul președintelui Vladimir Putin în care a salutat cooperarea „fără precedent”. În timpul conversației, un semnal clar a fost trimis la Moscova, scrie agenția de stat chineză Xinhua.

Medvedev a declarat că această călătorie a fost una „foarte utilă”, fără a intra în prea multe detalii. Se știe doar despre cele trei subiecte importante care au fost discutate în timpul întâlnirii:

– cooperarea Moscovei cu Partidul Comunist Chinez,

– cooperarea economică și industrială,

– războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Presa chineză a relatat că, în timpul conversației cu Dmitri Medvedev, preşedintele chinez Xi Jinping a cerut conducerii ruse să se „controleze”. Liderul RPC a mai subliniat că Moscova ar trebui să rezolve problemele de securitate prin diplomație.

Anterior, Beijingul l-a atenționat pe dictatorul rus Vladimir Putin atunci când a amenințat că va folosi arme nucleare. După acest avertisment, autoritățile ruse au abandonat retorica nucleară, dar recent au reluat-o din nou. China consideră această retorică cu privire la armele nucleare este inacceptabilă.

