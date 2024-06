Liderii G7 pregătesc un mesaj dur pentru China comunistă. Sunt vizate băncile care susțin Rusia

China comunistă ar putea primi un avertisment dur din partea liderilor Grupului celor șapte (G7). Sunt vizate, în special băncile chineze care acordă asistență și sprijin Rusiei lui Vladimir Putin.

Oficialii americani se aşteaptă ca grupul democrațiilor dezvoltate să dea un avertisment dur băncilor chineze care au legături cu Rusia. G7 nu dorește să mai tolereze sustragerea de la sancţiunile occidentale.

Două surse familiarizate cu subiectul, citate de Reuters, susțin că Statele Unite se așteaptă de la o reacție a membrilor G7, față de China. Reprezentanții democrațiilor ar trebui să dea un avertisment dur băncilor chineze mici. Aceștia ar trebui să le ceară să nu mai asiste Rusia lui Vladimir Putin în sustragerea faţă de sancţiunile occidentale.

Reuniunea G7 este programată să se desfășoare în perioada 13 - 15 iunie în Italia. Summitul G7 este găzduit de premierul Giorgia Meloni. Iar discuțiile urmează să se concentreze asupra ameninţării pe care o reprezintă înflorirea comerţului chino-ruso pentru războiul din Ucraina. De asemenea, vor fi propuse măsuri pentru contracarearea acestei situații.

Discuțiile ar putea duce la declarații publice care vizează China comunistă, mai exact băncile comerciale.

Statele Unite şi partenerii săi din G7, Marea Britanie, Canada, Franţa, Germania, Italia şi Japonia, nu vor impune sancțiuni imediat. Băncile din China comunistă nu sunt vizate de măsuri punitive în timpul summitului. Dar, s-ar putea ajunge la restricționarea accesului la sistemul de mesagerie SWIFT sau întreruperea accesului la dolarul american.

Momentan, discuţiile se vor concentra pe instituţiile mai mici. Liderii G7 nu iau în considerare o declarație împotriva celor mai mari bănci din China, conform surselor citate.

Nu există un consens cu privire la declarațiile ce vor fi făcute, după summit. Negocierile sunt încă în desfăşurare cu privire la formatul şi conţinutul exact al avertismentului. Sursele citate au precizat că există angajamente diplomatice în curs.

Planurile de abordare a subiectului în cadrul summitului G7 nu au fost făcute publice la acest moment. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii pe acest subiect.

De asemenea, nici departamentul de Trezorerie al SUA nu a făcut niciun comentariu imediat Mai mulți oficiali ai instituției au avertizat instituțiile bancare din Europa şi China, dar și din alte regiuni, că se vor confrunta cu sancţiuni.

Avertismentul este pentru cei care Rusia să evite sancţiunile occidentale.

Watch the key moments of the #G7 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors held on 23-24-25 May in Stresa. #G7Italy pic.twitter.com/WzUnG0FsKf

— G7 Italy (@G7) May 25, 2024