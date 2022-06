China construiește baze militare în secret în Indo-Pacific. Beijingul vrea să-și domine zona

China construiește în secret o bază militară navală PLA în Cambodgia, au informat mai multe surse occidentale. Militarii vor fi prezenți în porțiunea nordică a bazei navale Ream din Cambodgia, în Golful Thailandei, care urmează să fie locul unei ceremonii de inaugurare în această săptămână.

Înființarea unei baze navale chineze în Cambodgia – doar al doilea demers de acest fel al Chinei în străinătate și primul în regiunea Indo-Pacific, importantă din punct de vedere strategic – face parte din strategia Beijingului de a-și solidifica statutul de putere globală. Singura altă bază militară străină a Chinei în acest moment este cea din orașul Djibouti, din Africa de Est.

Cât de mult tânjește China după putere?

Instalarea unei baze militare capabile să găzduiască nave militare mari la vest de Marea Chinei de Sud reprezintă un element important de ambiție al Chinei, care încearcă să își extindă influența în regiune, și consolidează totodată prezența sa în apropierea căilor maritime cheie din Asia de Sud-Est, au explicat analiștii.

„Evaluăm că Indo-Pacificul reprezintă o piesă importantă pentru liderii chinezi, care îl consideră ca fiind sfera de influență istorică și legitimă a Chinei. Ei consideră că ascensiunea Chinei acolo face parte dintr-o tendință globală spre o lume multipolară în care marile puteri își afirmă mai puternic interesele în sfera lor de influență”, a transmis una dintre surse pentru The Washington Post.

Beijingul, a spus oficialul, mizează pe faptul că regiunea „nu dorește sau nu poate să conteste interesele de bază ale Chinei” și, printr-o combinație de coerciție, pedepse și stimulente în domeniul diplomatic, economic și militar, crede că poate determina țările să se plieze pe interesele sale. „În esență, China vrea să devină atât de puternică încât regiunea să cedeze în fața conducerii Chinei, mai degrabă decât să suporte consecințele pentru că nu face acest lucru”, a declarat sursa.

Xi Jinping construiește o nouă bază militară

Wall Street Journal a relatat în anul 2019 că China a semnat un acord secret pentru a permite armatei sale să folosească baza militară din Cambodgia, citând oficiali americani și aliați familiarizați cu această chestiune. Beijingul și Phnom Penh au negat informațiile, premierul cambodgian Hun Sen denunțându-l drept „știri false”. Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării de la acea vreme a denunțat, de asemenea, ceea ce a catalogat ca fiind „zvonuri” și a declarat că China i-a ajutat doar cu pregătire militară și echipamente logistice.

În weekend, însă, un oficial chinez de la Beijing a confirmat pentru sursa citată că „o parte din bază” va fi folosită de „armata chineză”. Oficialul a negat că ar fi vorba de o utilizare „exclusivă” de către armată, spunând că și oamenii de știință vor folosi facilitatea militară. El a mai spus că chinezii nu sunt implicați în nicio activitate pe porțiunea cambodgiană a bazei.

Oficialul a declarat că inaugurarea, programată pentru joi, va avea loc săptămâna viitoare și că oficialii chinezi vor participa la eveniment. Se așteaptă ca ambasadorul chinez în Cambodgia să fie prezent, de asemenea, la ceremonie.

Acuzații care ar putea distruge Cambodgia

Solicitată să comenteze această situație, Ambasada Cambodgiei la Washington a transmis că „dezaprobă cu fermitate conținutul și sensul informațiilor, deoarece reprezintă o acuzație nefondată, care are scopul de a încadra negativ imaginea Cambodgiei”. Instituția a mai precizat că Cambodgia „aderă cu fermitate” la constituția națiunii, care nu permite bazele militare străine sau prezența acestora pe teritoriul cambodgian. „Renovarea bazei servește exclusiv la întărirea capacităților navale cambodgiene de a-și proteja integritatea maritimă și de a combate infracțiunile maritime, inclusiv pescuitul ilegal”, se mai arată în răspunsul transmis de ambasadă sursei citate.

Ministerul chinez al Afacerilor Externe nu a răspuns la solicitările jurnaliștilor.

Oficialii occidentali au declarat că se așteaptă ca la ceremonie să existe o recunoaștere a implicării chineze în finanțarea și construcția extinderii bazei navale Ream, dar nu și a planurilor de utilizare a acesteia de către Armata Populară de Eliberare. Planurile de extindere a influenței militare au fost finalizate în anul 2020 și prevedeau ca armata chineză să aibă „utilizarea exclusivă a porțiunii nordice a bazei, în timp ce prezența lor va rămâne ascunsă”, a declarat o a doua sursă.

Statele Unite, lăsate în umbră?

Cele două guverne s-au străduit să mascheze prezența militarilor chinezi la Ream, a mai spus sursa. De exemplu, delegațiilor străine care vizitează baza li se permite accesul doar în locații aprobate în prealabil. În timpul acestor vizite, personalul militar chinez de la bază poartă uniforme similare cu cele ale omologilor lor cambodgieni sau nu poartă nicio uniformă pentru a evita suspiciunile observatorilor externi. Când adjunctul secretarului de stat Wendy Sherman a vizitat baza militară în timpul unei călătorii în regiune anul trecut, mișcările sale au fost „foarte puternic circumscrise”, a spus sursa citată.

În timp ce se afla în Cambodgia, Wendy Sherman a încercat să obțină clarificări cu privire la distrugerea de către Cambodgia, în anul 2020, a două baze finanțate de SUA la baza navală Ream, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Stat. Demolarea a avut loc după ce Cambodgia a refuzat o ofertă a SUA de a plăti lucrările de renovare la una dintre baze, potrivit unui raport al Pentagonului privind evoluțiile militare chineze de anul trecut. Această mișcare, se arată în raport, „sugerează că este posibil ca Cambodgia să fi acceptat în schimb asistență din partea Republicii Populare Chineze pentru a dezvolta baza”.

„Ceea ce am văzut de-a lungul timpului este un model foarte clar și consecvent de încercare de a ofusca și de a ascunde atât scopul final, cât și amploarea implicării militare chineze. Lucrul cheie aici este utilizarea exclusivă de către PLA a bazei militare și faptul că are o bază militară unilaterală într-o altă țară”, a spus al doilea oficial, sub protecția anonimatului.

Opoziție puternică în Phnom Penh

Anul trecut, clădirea „Prietenia comună vietnameză”, o instalație construită de vietnamezi, a fost mutată în afara bazei navale Ream pentru a evita conflictele cu personalul militar chinez, au declarat sursele occidentale. China și Vietnam au de mult timp o relație tensionată, Hanoi și Beijingul certându-se de jumătate de secol din cauza unor revendicări teritoriale în Marea Chinei de Sud.

Secretul din jurul bazei militare pare să fie determinat, în primul rând, de sensibilitățile cambodgiene și de îngrijorarea cu privire la o reacție internă, a declarat cel de-al doilea oficial. Există o opoziție internă puternică față de ideea unei baze militare străine, a spus oficialul, menționând interdicția constituțională privind prezența militarilor străini în țară. În calitate de președinte al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), regiune cu 10 membri, în acest an, Cambodgia dorește să evite percepția că este, după cum a spus cel de-al doilea oficial, „un pion” al Beijingului.

Cambodgia a urmat o linie fină, între a se acomoda și a se distanța de Beijing. A fost un „susținător entuziast” al summit-ului special SUA-ASEAN de luna trecută de la Washington, a spus al doilea oficial. În luna martie, s-a alăturat altor 140 de țări care au votat la Adunarea Generală a ONU pentru a condamna invazia Rusiei în Ucraina. Beijingul s-a abținut de la vot și a afirmat în mod public un parteneriat „fără limite” cu Moscova, care include și opoziția față de continuarea extinderii NATO. În același timp, influența chineză în Cambodgia a crescut rapid în ultimii ani, China furnizând ajutoare și investiții substanțiale, o tendință care a provocat, de asemenea, o anumită îngrijorare în Phnom Penh cu privire la dependența excesivă de Beijing.