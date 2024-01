China ia partea teroriștilor palestinieni

China comunistă a ales de partea cui va fi în conflictul dintre Israel și mișcarea teroristă Hamas. Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat în timpul unei întâlniri la Beijing cu premierul egiptean Mustafa Madbouly, că Republica Populară Chineză doreşte să aducă mai multă „stabilitate” în Orientul Mijlociu.

China, de partea palestinienilor

Declarațiile preşedintelui Xi erau date pe 25 octombrie 2023, în contextul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, că statul chinez este deschis la o cooperare cu Egiptul în vedere unei stabilități în zonă:

„China este dispusă să consolideze cooperarea cu Egiptul în diverse domenii (…) şi să colaboreze cu Egiptul pentru a aduce mai multă certitudine şi stabilitate în regiune şi în lume”, i-a spus președintele Xi Jinping premierului egiptean, potrivit postului de televiziune CCTV.

SUA sunt deja ocupate cu războaiele din Ucraina și Israel. Mai are timp de preblemele generate de China? Este întrebarea la care încearcă să răspundă un editorial din The New York Times.

În opinia aliaților SUA din Asia, brusca reorientare spre Gaza pune în pericol îndelung amânata poziție a Americii ca pivot în regiunea India-Pacific. Xi Jingping și Vladimir Putin lansează la Beijing un forum mondial dedicat BRI – Belt and Road Initiative.

Ministrul chinez de Externe din China solicită o conferință de pace

Ministrul de Externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, a solicitat o conferință de pace israeliano-palestiniană la scară largă.

El susține și implementarea unei soluții cu două state pe măsură ce conflictul din Gaza escaladează și Marea Roșie devine un nou front de război.

El le-a vorbit reporterilor după discuțiile purtate cu ministrul de Externe egiptean Sameh Shoukry la Cairo:

„China solicită convocarea unei conferințe internaționale de pace mai ample, mai autoritare și mai eficiente, formularea unui calendar specific și a unei hărți rutiere pentru implementarea soluției cu două state, și sprijin pentru reluarea promptă a negocierilor de pace israeliano-palestiniene”.

Războiul din Orientul Apropiat se extinde din Fâșia Gaza în Marea Roșie

Săptămâna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au lansat atacuri împotriva rebelilor Houthi din Yemen. Rebelii Houthi au atacat nave în Marea Roșie pentru a-și arăta simpatia față de palestinieni și mișcarea Hamas.

Atacurile din Marea Roșie au forțat navele comerciale să ia o rută mai lungă și mai costisitoare în jurul Africii, stârnind preocupări cu privire la inflația globală și perturbările lanțului de aprovizionare. Criza afectează investițiile Chinei în Canalul Suez.

China evită să susțină o tabără în conflictele desfășurate la ora actuală pe planetă, dar este dornică să-și crească „influența internațională” prin diplomație. Săptămâna trecută, Wang a declarat că președintele Xi Jinping a purtat conversații cu liderii Arabiei Saudite și Iranului pentru a renunța la resentimentele istorice. Astfel, China ar fi contribuit la un „val de reconciliere” în întreg Orientul Mijlociu. Wang călătorește în prezent prin Egipt, Tunisia, Togo și Coasta de Fildeș până joi, potrivit Reuters.