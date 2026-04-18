Republica Populară Chineză, scandal cu Noua Zeelandă. Sancțiunile ONU pentru Coreea de Nord, în centru disputei

Noua Zeelandă a reacționat sâmbătă după ce autoritățile chineze au acuzat un avion militar de patrulare neozeelandez că a afectat interesele de securitate ale Chinei, relatează Reuters. Disputa a apărut după ce Beijingul a susținut că aeronava a desfășurat operațiuni de recunoaștere și hărțuire în Marea Galbenă și în Marea Chinei de Est, în timp ce Wellington a transmis că misiunea a avut legătură cu monitorizarea respectării sancțiunilor ONU impuse Coreei de Nord.

Ministerul de Externe al Chinei a anunțat vineri că un avion de patrulare P-8A al Noii Zeelande „a efectuat operațiuni continue de recunoaștere și hărțuire în spațiul aerian și în apele Mării Galbene și ale Mării Chinei de Est”.

Potrivit poziției prezentate de partea chineză, zborul ar fi avut efecte directe asupra securității Beijingului.

Reacția Beijingului a venit în contextul în care autoritățile chineze au susținut că activitatea aeronavei neozeelandeze nu a fost una izolată, ci a presupus operațiuni continue într-o zonă sensibilă din punct de vedere strategic.

Răspunzând acestor acuzații, Forțele de Apărare ale Noii Zeelande au anunțat că aeronava Forțelor Aeriene Regale din Noua Zeelandă a avut o misiune clară, legată de aplicarea sancțiunilor internaționale.

Instituția a transmis că avionul „a desfășurat activități de monitorizare a eludării sancțiunilor impuse Coreei de Nord pe mare, în Asia de Nord, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU”. În același comunicat, autoritățile neozeelandeze au respins criticile formulate de Beijing și au susținut că echipajul a respectat atât dreptul internațional, cât și normele civile din regiune.

„Echipajul Forțelor de Apărare ale Noii Zeelande a operat cu profesionalism și în conformitate cu dreptul internațional și procedurile aviației civile pentru regiune”, se precizează în mesajul transmis public.

Totodată, partea neozeelandeză a insistat asupra faptului că această activitate militară nu reprezintă o acțiune nouă, ci face parte dintr-un angajament mai vechi. „Am clarificat faptul că aceasta este o desfășurare de lungă durată care pune în aplicare sancțiunile mandatate de ONU împotriva Coreei de Nord.”

Schimbul de poziții apare pe fondul unor relații deja tensionate între Noua Zeelandă și China. Tensiunile s-au accentuat în februarie anul trecut, când nave ale marinei chineze au desfășurat exerciții cu muniție reală în Marea Tasmaniei, în apropiere de Noua Zeelandă.

Ulterior, în iunie, liderii celor două țări s-au întâlnit în Noua Zeelandă și au discutat despre importanța comerțului în consolidarea relațiilor bilaterale. Chiar dacă dialogul politic a continuat, noul episod legat de zborul militar arată că dosarele de securitate rămân o sursă de fricțiune între Wellington și Beijing.