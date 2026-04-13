China a introdus 10 facilități pentru Taiwan după vizita liderului opoziției la Beijing

Accord între China și Taiwan. Sursa foto: captură video
Republica Populară Chineză a introdus 10 facilități pentru Taiwan, inclusiv relaxarea turismului și facilități comerciale, după întâlnirea dintre Xi Jinping și lidera opoziției taiwaneze, relatează Reuters.

China încearcă să recucerească diplomatic Taiwanul

Dictatura comunistă de la Beijing au prezentat un pachet de 10 măsuri destinate Taiwanului, care vizează relansarea schimburilor economice, turistice și culturale dintre cele două părți.

Printre prevederi se numără relaxarea restricțiilor pentru turiștii chinezi, reluarea completă a zborurilor și facilitarea accesului produselor alimentare taiwaneze pe piața chineză. În plus, Beijingul va permite difuzarea unor producții TV din Taiwan, inclusiv seriale, documentare și animații, cu condiția ca acestea să aibă o „orientare corectă, conținut sănătos și o calitate ridicată a producției”.

China Taiwan / sursa foto: captură video

Vizita liderului KMT la Beijing a deschis noi discuții politice

Măsurile au fost anunțate la finalul unei vizite în China a lui Cheng Li-wun, președinta partidului Kuomintang (KMT), principala formațiune de opoziție din Taiwan. În timpul deplasării, aceasta s-a întâlnit cu Xi Jinping, discuțiile fiind axate pe necesitatea păcii și reconcilierii între cele două maluri ale strâmtorii Taiwan.

Conform informațiilor publicate de Xinhua, pachetul de măsuri include și explorarea unui mecanism de comunicare regulată între Partidul Comunist Chinez și KMT. Totodată, Beijingul ia în calcul permiterea vizitelor individuale în Taiwan pentru locuitorii din Shanghai și provincia Fujian.

Facilitățile comerciale sunt condiționate politic de Beijing

O parte dintre măsuri vizează simplificarea procedurilor de inspecție pentru produsele alimentare și pescărești din Taiwan.

Totuși, aceste facilități sunt condiționate de respectarea unei baze politice clare, definită de autoritățile chineze ca fiind „opunerea față de independența Taiwanului”.

Guvernul taiwanez a criticat inițiativa și a acuzat „concesii unilaterale”

Reacția oficială de la Taipei a fost rezervată. Consiliul pentru Afaceri Continentale, instituția responsabilă de politica față de China, a transmis că aceste măsuri reprezintă „concesii unilaterale” și le-a descris drept „pilule otrăvite ambalate ca pachete generoase”.

Autoritățile taiwaneze au reiterat că susțin schimburile „sănătoase și ordonate” între cele două părți, dar au anunțat că acestea nu trebuie să fie condiționate de obiective politice.

În contrast cu poziția guvernului, KMT a primit favorabil anunțul făcut de Beijing, calificând măsurile drept un „cadou” pentru cetățenii din Taiwan.

Relațiile dintre China și Taiwan rămân tensionate pe fond politic și economic

China continuă să refuze dialogul cu actualul lider al Taiwanului, Lai Ching-te, pe care îl consideră „separatist”. La rândul său, acesta respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului asupra insulei, care funcționează ca o democrație autonomă.

În paralel, ambele părți s-au acuzat reciproc pentru lipsa reluării turismului chinez la scară largă după pandemia de COVID-19. Taiwanul a criticat anterior și restricțiile impuse de China asupra importurilor de produse agricole și piscicole, susținând că acestea au fost motivate, în unele cazuri, de pretexte nejustificate legate de controlul bolilor și dăunătorilor.

