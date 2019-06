Mărturisiri din trenul disperării. Incompetența CFR a atins un nou nivel. „Ca de la Moscova la Vladivostok”

O nouă lovitură marca CFR. Pentru niște turiști care au ales să folosească trenul, călătoria spre mare s-a transormat într-un adevărat coșmar.





Un interRegio de pe ruta Timișoara – Mangalia a reușit „performanța de a a face pnă la destinație mai bine de 30 de ore. Trenul a plecat din Timișoara duminică seara la ora 19:și a ajuns la destinație abia azi-noapte după ora 00:00

Se pare că unul dintre factorii care au stat la bazaîntârzierii trenului este reprezentat de faptul că inundaţiile au afectat terasamentul căii ferate în zona Mehedinti-Dolj. În tot acest timp călătorii au primit câteva sticle cu apă şi sandvişuri din partea angajaţilor CFR.

În final după aproape 30 de ore de groază, trenul a ajuns aseară în Gara de Nord, unde a staționat preț de câteva zeci de minute.

„Am plecat din Timişoara la 7 şi 20 şi am ajuns în seara asta la 9 şi ceva. Cred că nu mai pot, nu mai am putere nici să respire”, a declarat un pasager.

„Deci am plecat de la 19:49 şi am ajuns la ..cât 27 de ore, niciodată nu credeam, ajungeam nu ştiu unde. Păi 27 de ore, vă imaginaţi, ca de la Moscova la Vladivostok”, a mai spus un altul.

„N-am dormit deloc, n-am avut aer, apa, totul a fost foarte naşpa, sincer, nu ne-am aşteptat la aşa ceva, nu am avut ruta să ne întoarcem înapoi. Ca-n România. E frumos aşa, să n-ai WC-uri funcţionale, să nu ai apă la WC-uri, să nu ai nimic? Greu căldura, mizerie”, au spus alți pasgeri cu privire la condițiile în care au circulat.

Păririle altora, în schimb, au fost mai blânde. „Ne-au dat apă şi ceva de mâncare. N-a fost rău, a fost bine până aici. Greu oricum, să stai o zi şi o noapte, de aseară de la 8, e mult. Am fost servită cu apă plată, cu tot ce am avut nevoie. Nu ştiu dacă celelalte persoane au fost mulţumite, da eu am fost. ”

În cele din urmă,, trenul a ajuns în Gara de Nord, iar o parte dintre călători au coborât. Cât timp trenul a strationat, cei care aveau drum spre Constanța au mai primit din partea angajaţilor CFR, câte o sticlă de apă. Turiştii vor încerca acum să-şi recupereze banii pentru biletele de călătorie, scrie știrileprotv.ro.

