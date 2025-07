Sport CFR Cluj, victorie împotriva Unirea-Slobozia în prelungiri







CFR Cluj a început noul sezon de Superligă cu un succes, 2-1 în fața Unirii Slobozia, pe teren propriu. Rezultatul a fost stabilit în prelungiri, prin reușita fundașului Daniel Dumbrăvanu, aflat la primul meci oficial pentru echipă.

CFR Cluj, victorie cu emoții împotriva Unirea-Slobozia

Fundașul moldovean Daniel Dumbrăvanu, un debutant pentru echipa feroviarilor în vârstă de 23 de ani, a marcat golul decisiv în prelungiri pentru CFR Cluj, într-un meci în care antrenorul Dan Petrescu a utilizat o formulă experimentală pentru echipă. În absența lui Louis Munteanu,formația clujeană a avut dificultăți în fața Unirii Slobozia, echipă care s-a menținut în Superligă în urma barajului.

Joc experimental și un start nesigur

Dan Petrescu a abordat partida cu o formulă improvizată, menajând o parte dintre titulari în perspectiva returului cu Paksi. Printre jucătorii trimiși în teren s-au numărat Țîrlea, Micai, Dumbrăvanu și veteranul Deac. Clujenii au deschis scorul rapid, în minutul 15, profitând de o eroare a lui Ionuț Coadă. Virgiliu Postolachi a interceptat mingea în minutul 15 și a înscris simplu, profitând de ieșirea greșită a lui Gurău.

„Venim după un egal și un joc destul de bun, unde meritam victoria, dar sigur vom face multe schimbări, pentru că abia am sosit și jucătorii resimt oboseala ultimului meci.Egalul nu e un rezultat rău, dacă unii așa consideră, e părerea lor. Am jucat bine, dacă nu jucam bine, atunci era o problemă, dar nu am putut să dau gol. Nu o să mă supăr niciodată pe jucătorii care ratează.” a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Un jucător debutant a adus puncte în prelungiri

CFR Cluj a intensificat presiunea în finalul partidei, iar în minutul 70, Păun a fost aproape de gol, însă mingea a lovit bara transversală. Echipa a reușit să înscrie din fază fixă, dar golul a fost anulat pentru fault la portar. În superioritate numerică după accidentarea lui Dorobanțu, CFR a marcat în prelungiri prin Daniel Dumbrăvanu, care a profitat de o ieșire greșită a lui Gurău. Portarul Unirii a mai provocat un penalty, ulterior anulat de VAR. Partida s-a încheiat cu victoria clujenilor, după peste zece minute de prelungiri.

„Important este că ne-am creat ocazii și este bine că nu am primit gol. Va fi un meci foarte, foarte greu la retur. Dar, acum, prioritatea este meciul de mâine, unde mă aștept la un meci greu, pentru că vor fi mulți jucători noi în primul 11.” a declarat Petrescu, conform GSP.ro