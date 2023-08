Atunci când suferi o înfrângere cu 3-4, evident că ceva nu a funcționat corect, spunea antrenorul șepcilor roșii, Toni Petrea. Și avea dreptate. Prima repriză a fost dominată de cei de la U Cluj. Aveau un avans de două goluri și chiar ar fi putut fi mai multe, dar au avut o lipsă de inspirație în momentele decisive. Dubla lui Ianis Stoica, făcea ca U Cluj să aibă un avans nesperat. Nici unul din cei care vedeau meciul la Cluj nu ar fi avut obiecții dacă scorul era mai consistent în favoarea U Cluj la pauză.

Însă un gol primit în ultimele momente ale primei reprize i-a destabilizat. Otete a adus o rază de speranță la CFR. Timorați, cei de la U Cluj au început a doua repriză cu o oarecare reținere, lucru greu de înțeles având în vedere că aveau o echipă cu jucători experimentați. Nu ar fi trebuit să arate această nesiguranță, chiar dacă cei de la CFR Cluj sunt o echipă redutabilă. Inima Ardealului era ruptă între cele două echipe.

Încet, U Cluj s-a retras și a permis CFR să preia controlul mijlocului terenului, ceea ce a dus la egalare și apoi la un gol care i-a pus în defensivă. CFR a preluat conducerea până în minutul 68, după reușitele nou-veniților Avounou și Ajeti. Antrenorul U Cluj a făcut ajustări în încercarea de a echilibra situația în zona centrală, unde erau în dificultate, dar nu au mai condus. Chiar au reușit să egaleze, printr-un penalti scos tot de Ianis Stoica, 3-3, transformat de Nistor, spre final au cedat din nou prin încasarea unui gol. A fost reușită lui Betancor. 4-3. Și așa a rămas. Hora de la Cluj s-a stins.

Marcatorii: Ianis Stoica 10, ’38, Nistor ’78 p. / Otele ’45+3, Avounou ’56, Ajeti ’68, Betancor ’82

CFR Cluj – U Cluj, declarații după meci

”Pentru noi, n-a fost deloc frumos meciul. Sunt înflăcărat acum, dar cred că o să ajung la demenţă sau la Alzheimer în curând. Trebuie să fac ceva 100%, o să vorbesc cu nevastă-mea. Aşa, e greu să mai joc fotbal. Ţin ca nebunul, o iau razna, 100% o să o iau razna, e foarte greu să mai joc fotbal aşa. Trebuie să găsesc o soluţie. Am luat-o personal imediat. Când au dat golul de 2-1, ştiam că vom pierde. Dacă intram cu 2-0 la pauză, câştigam 100%. Toată lumea se ducea în cap, ei veneau peste noi. Asta am simţit şi asta s-a întâmplat. Poate e şi normal la câţi bani au băgat ei, dar şi noi suntem sub nivel rău de tot, să iei atâtea goluri, ireal. Avem cel mai bun atac şi cea mai slabă apărare. Dacă n-ai apărare, n-ai nicio şansă, ne vom bate la retrogradare, e clar. De acolo pleacă totul, dacă te uiţi la City, are cea mai bună apărare din lume. A fost o nebunie de meci. Noi dădeam gol. Ei dădeau gol când voiau. A fost ca la Craiova, dar rezultatul a fost invers. Nu fac mişto sau caterincă, dar aşa o iau razna, dacă mai joc fotbal câteva etape aşa, risc să fac ceva de sănătate. Ideea e să fim mai buni în apărare, la poziţii, la contact. Am luat trei goluri cu cinci pe fund, e foarte mult. Totul e incredibil. Trebuie să facem mai mult”, a declarat jucătorul U Cluj, Alex Chipciu pentru GSP. Un soi de moarte subită în fotbal.

Antrenorii, între agonie și extaz

„Sunt fericit că am câştigat. Am luat primele goluri foarte uşor. În unele meciuri totul se schimbă. Consider că suntem o lună, cam două, în spate cu pregătirea faţă de celelalte echpe. Este o victorie meritată pentru echipă şi conducere”, a spus antrenorul CFR, Mandorlini.

„Nu am avut inspiraţie în faţa porţii, am primit un gol la ultima fază a primei reprize, care parcă ne-a tras înapoi. Am cedat mijlocul terenului, au venit peste noi, ne-am văzut egalaţi, conduși, iar pe final am mai primit un gol. Dezamăgirea este mare, jocul a fost plăcut, dar noi am ratat mai mult. Fanii au fost fantastici. Îmi pare rău că nu le-am putut face cadou victoria”, a afirmat Toni Petrea. Oare Mircea Lucescu ar fi zis la fel? Mai ales că se vehiculează întoarcerea sa în România.