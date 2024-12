Sport Ilie Dumitrescu, impresionat de parcursul unui jucător al FCSB: Este un real câștig în poziția asta de extremă







Remiza dintre FCSB și Hoffenheim a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Ilie Dumitrescu a vorbit despre prestația echipei pe care a antrenat-o în trecut. Dincolo de rezultatul de joi, analistul a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui jucător.

Ilie Dumitrescu, despre rezultatele lui David Miculescu

Duelul dintre Hoffenheim și FCSB, 0-0 a făcut parte din etapa 6 a grupelor Europa League. Ilie Dumitrescu a analizat meciul, arătând că a fost impresionat de câțiva jucători.

Dintre aceștia, fostul antrenor l-a evidențiat pe David Miculescu, precizând că acesta are un „rol extrem de important” în formație.

Pe lista celor lăudați de fostul internațional s-au aflat și Olariu sau Tănase.

Aprecieri pentru Olariu și Tănase

„Miculescu a ajuns la un nivel extrem de important. Un câștig real! Cred că am dat dovadă de maturitate, disciplină tactică, am câștigat dueluri, am acoperit foarte bine zonele. Avem personalitate, iar personalitatea asta vine cu experiența acumulată, cu forța fizică pe care o ai. Câștigi dueluri, simți că poți trece de adversar, că poți să-l blochezi. Nu mai ai complexe, nu mai există inferioritate.

Plus că sunt jucători cu personalitate, Tănase, Olaru, Miculescu. Are rolul lui în echipă. Câștigă dueluri, ia acțiuni, face faza defensivă foarte bine, apare la finalizare. Este un real câștig în poziția asta de extremă”, a explicat el.

Ilie Dumitrescu, despre rezultatele obținute de FCSB

În opinia fostului internațional, FCSB are jucători buni în apărare. Totodată, analistul a subliniat că aceasta ar fi „cea mai bună variantă pentru FCSB”. De asemenea, el a lăudat strategia lui Tănase, care a jucat în stânga.

„Ai Chiricheș și Șut, doi închizători. Ăsta e cel mai bun sistem pentru FCSB, cel mai bun. Dacă-l poți face pe Tănase să joace în stânga, să ai mijlocaș pe partea opusă, cum a fost în seara asta Miculescu, și să ai doi închizători, îți oferă liniște și siguranță”, a adăugat analistul, arată GSP.