Mircea Lucescu intenționează să renunțe la Ucraina. Războiul care se desfășoară în această țară, din luna februarie 2022, și-a pus amprenta și asupra antrenorului în vârstă de 78 de ani. Iar acum Mircea Lucescu spune că îi este din ce în ce mai dificil să reziste tensiunilor și presiunilor provocate de starea de conflict.

Antrenorul lui Dinamo Kiev a vorbit despre fotbal și despre război într-un interviu. El a relatat cum se desfășoară antrenamentele sub amenințarea bombardamentelor. Dar și despre dramele pe care le trăiesc elevii săi care au rude pe front sau în localitățile vizate de atacurile rusești.

„Avem deja mai bine de un an de zile de când jucăm fără public, ceea ce nu ne avantajează în niciun fel pe noi ca sportivi și nici clubul. În timpul antrenamentelor, când se dă alarma, ești obligat să ieși de pe teren și să te duci undeva la adăpost în buncăre, e groaznic“, a povestit Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu se gândește să plece din Ucraina. El a relatat despre numeroasele nenorociri pe care le-a văzut, despre distrugeri, oameni morți. Și, în acest context, a mărturisit că îi vine greu să reziste la tot ce se întâmplă în jurul său.

„Bineînțeles că am văzut multe. În ultimul timp am fost mai bine apărați și au fost mai puține distrugeri. În schimb, în toată Ucraina aproape toate orașele au fost atinse de de rachete. Bine, nici eu nu știu cât voi putea rezista, pentru că totuși am o vârstă și sunt mari dificultăți”, a mai spus Lucescu.