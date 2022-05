CFR Cluj este campioana României. A câștigat al cincilea titlu consecutiv în Liga 1

La finalul meciului cu Universitatea Craiova clujenii au sărbătorit al cincilea titlu consecutiv. Performanța elevilor lui Dan Petrescu este unică în secolul 21. Au reușit să câștige 8 titluri, 5 consecutiv. Doar două echipe au mai reușit acest lucru. Chinezul Timișoara și Steaua București.

CFR Cluj a câștigat meciul cu Universitatea Craiova, scor 2-1, din etapa a noua din play-off-ul Ligii 1 și a devenit matematic deținătoarea titlului profitând de pasul greșit făcut de FCSB care a reușit doar un rezultat de egalitate, 2-2, cu Voluntari.

La finalul meciului cu Universitatea, clujenii au sărbătorit pe teren. S-au îmbrățișat, au cântat, iar unii au plâns.

E cel mai frumos titlu. Ultimul e mereu cel mai frumos. În următoarele două-trei zile va fi plin de petreceri, dar vom încerca să câștigăm meciul cu FCSB , nu mergem în vacanță. Nu știu când vom începe antrenamentele, nu știu când vom face petrecerea, le-am spus celor de la club să nu organizeze ceva, că dacă organizăm suntem proști. Am mai jucat așa cu FCSB, am pierdut 0-1, cu gol Teixeira, iar după meci am fost foarte supărat. Nu-mi place să pierd, indiferent ce va fi, mergem să câștigăm cu FCSB, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Tehnicianul nu s-a putut abține și a vorbit și despre cei care i-au criticat mereu echipa în acest sezon.

A fost cel mai greu titlu dintre cele cinci, au fost foarte multe probleme de lot, cu jucători pe care a trebuit să-i schimb. A trebuit mereu să scot jucători de pe listă, nu erau fericiți, au fost multe scandaluri, am fost făcut praf de multe ori. Sunt foarte supărat. Ar trebui să primesc mai mult respect, pentru că am scos lumea în stradă ca fotbalist, iar ca antrenor mi-am făcut treaba, în ultimii șase ani am câștigat titlul peste tot pe unde am fost. Am fost făcut praf și pulbere non stop, dar medalia e aici. Ei vorbesc și eu câștig trofee. Am câștigat cu Urziceni și CFR, dar asta se uită foarte repede. Mi s-a cerut demisia, mi s-a spus că nu jucăm nimic. Îi felicit pe cei care dau declarații despre mine. Sunt un antrenor și un om care a făcut ceva pentru fotbalul românesc. Ca jucător mi-am dat viața, am scos lumea în stradă, iar ca antrenor uitați-vă, fac lumea fericită. În continuare voi fi criticat, asta este realitatea, dar nu merit acest tratament pe care-l am în România