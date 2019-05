Grupul CEZ pleacă din România? Ar fi o lovitură pe piaţa de furnizare a energiei

Grupul CEZ ar dori să vândă operaţiunile din sectorul energetic dezvoltat în Oltenia, dar și pe cele de producție de energie, din Dobrogea. Motivul ar fi că sunt nemulţumiţi de rezultatele din România, spun surse.





Grupul ceh CEZ intenţionează să scoată la vânzare întrega afacere pe care o deţine în România. Potrivit unor informaţii apărute în presă, care citează surse oficiale, autorităţile ar fi fost deja informate cu privire la această intenţie a companiei cehe, însă compania a refuzat să comenteze informaţiile, notează digi24.

Ce ar însemna plecarea grupului CEZ de pe piaţa energetică

Ieşirea grupului ceh de pe piaţa energetică din România ar fi o lovitură puternică pentru economia ţării, având în vedere că CEZ este unul dintre cei patru mari furnizori de energie electrică, iar regiunea de sud-vest este dependentă de serviciile companiei.

Oficialii CEZ nu au comentat încă despre plecarea lor din România

Un anunţ oficial ar putea fi făcut abia luna viitoare, după şedinţa companiei cehe de la Praga. "CEZ - Vanzare este principalul furnizor de energie electrica din sud-vestul României dar si furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienti casnici si industriali care depaseste 1,4 milioane de clienti. Grupul CEZ detine in Romania si cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, in zona Dobrogea, la Fantanele, Cogealac si Gradina. Parcul Eolian a insemnat o investitie de 1,1 miliarde Euro si contine 240 de turbine eoliene cu o putere totala instalata de 600 MW. Intreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusa in functiune la sfarsitul anului 2012.

Totodata, incepand cu 2011, Grupul CEZ in Romania detine in portofoliul sau sistemul hidroenergetic de langa Resita, judetul Caras-Severin, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Crainicel 1, Crainicel 2 si Breazova) si amenajarile hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, Valiug si Secu. Grupul CEZ a investit in reabilitarea complexului de hidrocentrale de la Resiaa in scopul cresterii eficientei, capacitatea de productie ridicandu-se de la 18MW la circa 22 MW dupa finalizarea procesului de modernizare", se arată pe site-ul oficial al companiei.

