Cex la PSD. Cazanciuc, Nicolicea și Nicolae, posibili înlocuitori ai lui Tudorel Toader

Soarta ministrului Tudorel Toader s-ar putea decide astăzi, în CEx al PSD. Potrivit surselor politice, Robert Cazanciuc, Eugen Nicolicea şi Şerban Nicolae sunt în cărți pentru preluarea portofoliului Justiției.





Deși ieșise de pe lista scurtă, Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiţiei în guvernul Victor Ponta şi preşedinte al Comisiei Juridice din Senat, a revenit în forță și este potrivit surselor consultate de EVZ, candidatul cu cele mai mari șanse. Cu toate acestea, Eugen Nicolicea şi Şerban Nicolae, cunoscuți pentru pozițiile lor privind modificărilor aduse legilor Justiţiei, au suficienți susținători în partid.

Întrebat dacă va fi propus pentru funcţia de ministru al Justiţiei, Cazanciuc a spus: „Nu am avut cu nimeni o discuţie în acest sens. Deocamdată, avem un ministru al Justiţiei. Dacă îşi face sau nu treaba este o altă discuţie. (...) Nu s-a pus problema la nivelul partidului, din câte ştiu eu, ca o anumită persoană să vină în locul domnului Toader. Domnul Toader este încă acolo şi, dacă nu va mai fi, o să vedem atunci ce se va întâmpla”.

Robert Cazanciuc a mai declarat că, din punct de vedere al mai multor social-democraţi, ministrul Tudorel Toader nu îşi îndeplineşte angajamentele din programul de guvernare, adăugând că, în perioada următoare, PSD va lua o decizie politică în acest sens.

La rândul său, senatorul PSD Şerban Nicolae a afirmat că i s-a propus în mai multe rânduri să ocupe funcţia de ministru al Justiţiei, dar a refuzat. „Mi s-a mai propus şi am refuzat în mod constant această propunere. Oricum, ceea ce am de spus şi ceea ce am de auzit se discută strict în interiorul Comitetului Executiv, nu aş vrea să anticipez nici argumentele pentru asemenea temă de discuţie şi nici răspunsul meu, pentru că ar fi incorect faţă de colegi”, a declarat Şerban Nicolae.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte azi, de la ora 12.00, pentru a lua în discuţie o remaniere guvernamentală.

