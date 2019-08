Politistii de la Imigrări depistează aproape zilnic angajati străini care muncesc ilegal pe litoral. Numai ieri, într-un hotel din sudul litoralului, au fost depistați 12 tineri, cu vârste între 18 și 21 de ani, din Republica Moldova, care nu aveau toate documentele în regulă. Ca urmare a celor constatate, pe numele a șase dintre ei, trei fete și trei băieți, care nu aveau contract de muncă, au fost emise decizii de returnare în țara lor. Hotelierul a spus că nu a avut timp să se ocupe de documentele acestora.

Tinerii au fost conduși sub escortă până la punctul de trecere frontieră Galați-Giurgiulești. La ieşirea din ţară, pe numele lor a fost instituită măsura interdicției intrării în România pentru o perioadă de 6 luni. Poliția Imigrări recomandă cetățenilor străini să nu mai accepte să lucreze fară aviz de muncă. Datorită campaniilor de informare ale polițiștilor de la Imigrări, multe unități de cazare de pe litoral au intrat in legalitate. Sudul litoralului este preferat de angajati din Republica Moldova, numai în Vama Veche muncind legal peste 200 de tineri moldoveni. Iar in Mamaia, predomină angajatii din Etiopia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam.

