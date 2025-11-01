Cetatea Soroca își închide porțile în sezonul rece. Cum totuși poate fi vizitată

Republica Moldova. Tradițional, în sezonul rece, fortăreața medievală din Soroca își închidea porțile pentru vizitatori. Din acest an însă, Cetatea Soroca va putea fi explorată și în perioada de iarnă, grație unei inițiative care permite accesul turiștilor prin programare prealabilă la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, situat în preajma cetății.

Programările pot fi făcute și telefonic, la numărul 069745369. Prețul biletului de intrare este de 30 de lei pentru adulți, 10 lei pentru copii cu vârste între 7 și 17 ani, iar copiii mai mici beneficiază de acces gratuit.

Cetatea Soroca a fost construită de Ștefan cel Mare pentru apărarea Nord-Estului țării de invaziile tătarilor și reconstruită ulterior de fiul său, Petru Rareș. Prima mențiune documentară datează din 1499, într-un tratat moldo-polon, însă descoperirile arheologice arată că localitatea este mult mai veche.

Fortificația are ziduri de trei metri grosime și cinci turnuri, formând o incintă circulară perfect simetrică. În interior se aflau construcții din lemn pe trei nivele, o fântână și o biserică ortodoxă.

Pe timpul lui Alexandru Lăpușneanu, cetatea, ca și altele din Republica Moldova, a fost arsă la ordinul Imperiului Otoman. De-a lungul secolelor, Soroca a fost martora numeroaselor invazii: cazacii lui Ion Potcoavă (1577), hatmanul Bogdan Hmelnițki (1650) și armata poloneză (1686) au trecut prin fortăreață.

Astăzi, Cetatea Soroca este considerată un simbol al istoriei moldovenești și al rezistenței de-a lungul veacurilor.

Între 2013 și 2015, cetatea a fost restaurată în cadrul proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca și Suceava”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România–Ucraina–Republica Moldova. Din bugetul total de 3 milioane de euro, două milioane au revenit Cetății Soroca.

A doua etapă de restaurare s-a desfășurat între 2021 și 2023, în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca–Vaslui”. Lucrările au inclus curățarea și conservarea zidăriei cu soluții nanotehnologice, restaurarea completă a două cazimate (beciuri medievale) și descoperirea unei capcane defensive „Gura de lup”, specifică fortificațiilor medievale moldovenești.

Tot în această etapă au fost instalate două ascensoare pentru persoanele cu dizabilități, facilitând accesul tuturor vizitatorilor.

În perioada sovietică, capul de bour moldovenesc fusese înlăturat din cetățile de pe Nistru. Soroca este astăzi singura fortăreață de pe teritoriul Republicii Moldova care și-a recuperat stema istorică, amplasată deasupra portalului principal – un simbol al identității și demnității naționale.

Un aspect deosebit al cetății Soroca este sistemul său arhitectonic unic. Cetatea are o formă circulară, cu patru turnuri de apărare și un turn de acces de formă rectangulară.

Această configurație o face diferită de alte cetăți moldovenești și conferă cetății o valoare istorică și turistică deosebită.

Construcția sa din piatră și fortificațiile masive au fost esențiale pentru apărarea regiunii de atacurile tătarilor și ale altor invadatori.