Centrele de plasament din Sectorul 4 vor fi numai un element de rezervă

În Sectorul 4 au mai rămas 136 de copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, care se află în sistemul de protecție socială și așteaptă să primească dragostea și căldura unei familii. Pentru a veni în sprijinul acestor suflete nevinovate, Daniel Băluță a făcut apel la cetățenii Sectorului 4 pentru a deveni asistenți maternali și a lua în grijă, la domiciliul propriu, un copil aflat în dificultate.





Sara are 38 ani și este asistentă maternală. Are grijă de trei frați din centrele de plasament. „Ne înțelegem foarte bine, iar copiii sunt absolut superbi. Îi sfătuiesc pe cei care doresc să devină asistenți maternali să se informeze în primul rând. Înainte și eu aveam o concepție foarte greșită despre ce ar presupune acest serviciu, dar cu ajutorul unei prietene din copilărie, care este asistent maternal, am înțeles ce presupune acest lucru. Iar după aceea am aplicat. Este un job cu multe satisfacții sufletești. Poate financiar nu te vei îmbogăți peste noapte, dar este o bogăție sufletească”, a povestit aceasta pentru EVZ.

Din director imobiliar a ales job-ul de „mamă”

Cristina a renunțat la poziția de director la o agenție imobiliară pentru a deveni asistent maternal. Deși are 56 de ani, este mamă de doi copii și bunică, aceasta s-a decis să devină din nou mamă, după cum a mărturisit jurnaliștilor EVZ. „Îmi plac copiii și au nevoie de dragostea noastră. Este o meserie nici mai grea dar nici mai ușoară decât celelalte, în care trebuie să pui foarte mult suflet. Prima dată când copilul vine din centrul de plasament în noua familie, trebuie gestionată situația cu atenție. Copilul se acomodează ușor căci va avea camera lui, jucăriile lui, ceea ce contează foarte mult. Cei care vor să devină asistenți maternali, în primul rând să se gândească cu sufletul. Dacă nu ai nicio înclinație spre a crește un copil sau a dărui dragoste și afecțiune unui copil, lucrurile nu vor fi ușoare”, povestește Cristina, asistent maternal.

Ce își dorește primarul Sectorului 4, Daniel Băluță

În urma prezentării proiectului „Oferă-i speranță! Dă-i unui copil șansa la o viață mai bună”, primarul Sectorului 4 a declarat că „astăzi avem nevoie de asistenți maternali pentru aproape 140 de copii. Avem nevoie de oameni care să îi spijine, să îi ia alături, să îi educe, avem nevoie de oameni cu suflet și cu inimă. Spun asta în calitate de tată în primul rând, iar cu această ocazie, și eu și soția mea dorim să urmăm aceste cursruri de asistent maternal și cu siguranță și eu voi face un lucru pe care îl consider normal: și eu voi lua alături de familia mea un copil”.

Salariul unui asistent maternal va crește

Un asistent maternal primește un salariu de aproximativ 1.800 de lei net/lună, iar de la 1 septembrie acesta va fi majorat la 2.500 de lei net/lună și va beneficia de toate drepturile de care se bucură orice angajat al statului, precum dreptul la concediu, la plata pensiei, la plata asigurărilor de sănătate, etc. Totodată, în afară de salariul lunar, asistentul maternal va primi o alocație de plasament, în valoare de 600 de lei pe lună, pentru a acoperi necesitățile de hrană ale copilului. De la 1 septembrie, această alocație va fi majorată la 1.000 de lei pe lună. La acești bani, se pot adăuga alți 150 de lei/lună, sub formă de tichete sau vouchere pe care asistenții maternali le pot folosi pentru plata activităților extra-școlare, sportive și recreative la care îi pot înscrie pe copii, în cadrul unui ajutor financiar pe care Primăria Sectorului 4 intenționează să-l acorde pentru a extinde rețeaua asistenților maternali.

Fără copii în centre de plasament

