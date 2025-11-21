Capodopera „La Blouse Roumaine” semnată de Henri Matisse, din colecția Centre Pompidou, a sosit la Muzeul Național de Artă al României și poate fi admirată într-o expoziție de amploare cu peste 320 de lucrări provenind de la 25 de muzee din țară și din străinătate.

Vernisată joi, în prezenţa a zeci de invitaţi, specialişti şi iubitori de artă, expoziţia oferă un parcurs dens prin arta românească, cu opere de Matisse, Pallady, Grigorescu, Aman, Tattarescu, Iosif Iser, Ion Bitzan, Dumitru Gorzo, Mircea Cantor, Lena Constante, Luca Gherasim sau Constantin Lecca. Evenimentul a primit Diploma de Înalt Patronaj al preşedintelui României, Nicuşor Dan.

Publicul bucureştean poate vedea, de asemenea, „Fata ucraineană”, ulei pe pânză de Mykola Rachkov, de la Muzeul Regional de Artă Hryhorii Galagan din Cernihiv. Directorul interimar al MNAR, Erwin Kessler, a subliniat că expoziţia reprezintă „o expoziţie normală, singur că în contextul istoric actual, adică al privaţiunilor economice ale României şi a situaţiei geopolitice, este complet anormală”.

Expoziţia se deschide cu lucrarea „România Revoluţionară” a lui Daniel Constantin Rosenthal și se încheie cu fotografia „Omagiu adus lui Henri Matisse”, din colecţia toamnă-iarnă a lui Yves Saint Laurent, 1991. Directorul interimar al MNAR, Erwin Kessler, a subliniat că proiectul a fost realizat într-un timp record, mai puțin de cinci luni, cu participarea muzeelor din Franța, Bulgaria și Ucraina.

Pe lângă Fundaţia Amzei, expoziţia a beneficiat de sprijinul sponsorilor și al Asociaţiei Prietenilor MNAR, care au contribuit inclusiv la achiziţia icoanei Deisis din secolul XVI. Kessler a evidențiat că susţinerea privată a fost esenţială pentru realizarea unui proiect de o asemenea amploare.

Expoziţia cuprinde peste 320 de piese în şase săli, prezentând ia românească în pictură, sculptură, grafică, fotografie, obiect, instalaţie, film, muzică, modă, timbre, cărţi de joc, vaze, albume, desene animate şi manuale şcolare. Reprezentările ies în artă încep din secolul XVI și continuă prin epoca ideologică și propagandistică a secolului XIX, includ lucrări de Constantin Lecca, Carol Popp de Szathmari, Constantin Daniel Rosenthal și Nicolae Grigorescu.

Expoziţia evidenţiază rolul iei în arta naţională, realist-socialistă și contemporană, inclusiv în discursul spiritualist-românist și arta critică actuală. Una dintre săli este dominată de „Anthroposynaptic”, 2015, broderie pe cămăşi tradiţionale realizată de Mircea Cantor, din colecţia Fundaţiei Louis Vuitton de la Paris.