Celebrul interlop Fane Căpățână, speriat de moarte în penitenciar. Apel către procurorul general

Deținutul a făcut un apel către procurorul general al României să îi fie suspendată pedeapsa, pe motiv de boală.

Fane Căpățână a lansat, de-a lungul timpului, acuzații grave la adresa conducerii penitenciarelor Giurgiu și Iași, dar și a unor procurori și judecători, transformându-se, așa cum declară chiar el, într-un personaj incomod care trebuie „redus la tăcere”.

El a intrat, de mai mult ori, în „refuz de hrană”, a făcut plângeri la procurorul general al României și la Comisia de Abuzuri a Camerei Deputaților – acolo unde a trimis inclusiv 20 de ploșnițe pentru a arăta condițiile inumane din Penitenciarul Iași -, dar, dincolo de această luptă permanentă, s-a îmbolnăvit de hepatita B.

În urma ultimului control medical, din 13 decembrie, făcut la „Spitalul Sf. Spiridon” din Iași, Ștefan Dinu a aflat, stupefiat, că starea sa de sănătate s-a agravat dramatic, având ciroză hepatică, iar speranța sa de viață este redusă.

”Nu am beneficiat de tratamentul adecvat”

Deținutul a acuzat, în repetate rânduri, că i-au fost sustrase din dosarul medical acte care demonstrau că este bolnav de hepatita B și are nevoie de un tratament special, care, în astfel de condiții, nu i-a fost acordat.

În plus, Ștefan Dinu consideră că la mijloc nu este altceva decât o răzbunare pentru că ”nu a tăcut” și pentru că a făcut publice nereguli din sistemul penitenciar și problemele prin care a trecut, la rândul său, în anii petrecuți în închisoare. Deținutul face din nou apel către procurorul general al României, solicitând ca pedeapsa să îi fie suspendată, pe motiv de boală, și afirmă că s-a dorit ”moartea” sa.

„Mi-au fost sustrase acte medicale din dosar. Nu am avut acces la tratamentul adecvat pentru hepatita B. Am fost dus, cu o săptămână în urmă, la un control medical, la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, iar un medic mi-a spus că am ciroză hepatică grad 4. «Doamne-ajută de-acum!», așa mi-a spus. Au vrut să mă omoare și mi-au ascuns acte din dosarul medical pentru că am denunțat trei procurori din Parchetul General. Din cauza medicilor torționari colaboratori ai ANP-ului, care fac mai mult rău decât Vișinescu sau Tudor Stănică, acum sunt ca și îngropat.

Drama lui Fane Căpățână

Când au vrut să mă salveze alți medici – doctorul Streinu-Cercel este unul dintre aceștia, chiar a spus «omul ăsta riscă să facă ciroză hepatică» –, toți au ascuns actele medicale de la Adrian Streinu-Cercel, iar la dosar apărea că nu am absolut nimic și din această cauză nu am primit tratamentul de care aveam nevoie. Fac apel la Procurorul General al României pentru ca pedeapsa să îmi fie suspendată pe motiv de boală. Vor să mă omoare și iată că sunt pe punctul de a muri, sunt cu un picior în groapă”, acuză deținutul Ștefan Dinu, zis Fane Căpățână.

Ștefan Dinu a făcut, de altfel, și o cerere către conducerea Penitenciarului Iași, în 4 noiembrie 2021, solicitând să primească – prin intermediul familiei – un medicament necesar în tratamentul pentru hepatita B, fiind diagnosticat cu această boală încă din 2013.

„Subsemnatul Dinu Ștefan (…), vă adresez următoarea cerere, rugându-vă să aprobați să primesc de la familie – prin surse proprii – medicamentul antiviral hepatita B TENOFOVIR. De asemenea, rog totodată să dispuneți măsurile prevăzute de lege pentru a ajunge la un medic gastroenterolog care să-mi elibereze o rețetă, să pot primi medicamentul TENOFOVIR (…) pentru a-mi salva viața”, a solicitat deținutul Ștefan Dinu.

„M-am îmbolnăvit de hepatita B cronică în detenție. Mi s-a încălcat dreptul fundamental la viață, din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vor să mă omoare! Am fost consultat de medicul Adrian Streinu-Cercel, care mi-a recomandat medicamentul Entecavir, dar medicii colaboratori ai ANP-ului (…) mi-au răspuns că nu mă încadrez în niciuna din categoriile acestui tratament”, declara Ștefan Dinu în 2020, pentru Gândul.