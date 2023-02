Celebru actor, ajuns pe mâna medicilor. „M-a durut foarte tare”

Soțul Ilenei Stana Ionescu (86 de ani), Andrei Ionescu (96 de ani), a fost nevoit să se interneze în spital din cauza durerilor. El a declarat că a trecut prin momente cumplite, dar că medicii au reușit să-l salveze.

„Am trecut cu vederea Ziua Îndrăgostiților din cauză că am fost la spital atunci! Am stat internat timp de o săptămână pentru că m-a durut foarte tare un picior, mi s-a umflat rău de tot, dar după medicamentele pe care mi le-au dat doctorii zilele acelea totul a fost mult mai bine. Am luat pastilele ce mi le-a recomandat și acum iată că mi-a mai trecut. Doamna, soția mea, este și ea bine, este lângă mine, pe lângă casă. Suntem bine amândoi, mulțumim lui Dumnezeu! Nu trebuie să mă mai duc la niciun control pentru că nu mai este nevoie, acum mă simt mult mai bine. Nu am nevoie nici de indicațiile medicilor de acolo pentru că țin legătura cu fiul meu din America care este medic și îmi spune ce și cum trebuie să fac”, a declarat Andrei Ionescu.

Căsătoriți de 66 de ani

Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu sunt căsătoriți de mai bine de 66 de ani. Ei au împreună și un fiu care lucrează la un spital din Statele Unite ale Americii, în Tacoma, statul Washington. Aceștia au declarat că sunt mândrii de realizările băiatului lor.

„Andrei locuieşte în America, este doctor, are o căsnicie frumoasă și un băiat mare de 9 ani, Alexandru Luca, leit taică-su. Profesional îi merge bine, Doamne ajută, totul le merge bine”, a spus actriţa.

Artista a debutat în calitate de actriță în anul 1955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița, cu rolul Agnes în „Școala femeilor” de Molière, iar în anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, după care în anul 1965 a lucrat la Teatrul Național din București, precum și în televiziune. Ea a dezvăluit că are origini italiene, informație pe care fanii nu o știau, potrivit Click.