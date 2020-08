Presa mondenă din România jubilează, căci presupunerile vehiculate de mult timp că Mihaela Rădulescu nu are șanse să îl aducă în fața altarului pe celebrul ei partener austriac pasionat de recorduri în stratosferă par corecte. Pe ce se bazează jurnaliștii când sunt sceptici în privința șanselor celei de-a patra nunți divei?

Pe 3 august, aceasta și-a serbat ziua de naștere în mediul online. „Leoaica” a respectat regulile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și a mutat petrecerea pe rețelele de socializare, unde a primit urări de la toți colegii ei.

Vedetele i-au transmis mesaje care mai de care, ce au emoționat-o desigur. Printre cei care au ținut să o felicite s-au aflat foștii concurenți de la „Ferma. Un nou început”, colegii de la emisiunea „Românii au talent” și alte nume celebre din industria showbiz-ului, precum Loredana Groza, Dan Negru, Mihai Peter și Andi Moisescu.

Însă în această avalanșă de urări a fost sesizată lipsa unei persoane speciale. Este vorba chiar de domnul cu exces de adrenalină în sânge, Felix Baumgartner, care nu i-a transmis niciun mesaj. În anii trecuți acesta se făcea remarcat prin declarațiile de dragoste și surprizele pe care le pregătea pentru Mihaela.

Se pare că Felix nu i-a urat nici măcar un simplu „La mulți ani” pe rețelele de socializare. Fanii s-au grăbit și au tras imediat concluziile, mai ales că în ultima perioadă a tot circulat zvonul conform căruia relația dintre cei doi s-a răcit.

Relația lor va rezista pe moment

În presă au apărut zvonuri cum că de aproape jumătate de an s-a cam răcit relația Mihaelei cu Felix. Mai mult, cei doi nu au fost împreună de ziua vedetei și au început să își petreacă și vacanțele separat. Detalii care par să confirme predicția faimoasei Carmen Harra, care crede că Mihaela nu va îmbătrâni alături de Felix și la fel ca în trecut, urmează o despărțire.

„Relația lor va rezista pe moment. Ne uităm cum am acționat în trecut și cum am acționat atunci, se reflectă și în acțiunile viitoare. Dacă noi în viață am trecut printr-un divorț, două, trei, experiențele nereușite, șansele sunt de repetare a erorilor fără să ne dăm seama pentru că noi celular funcționăm la nivel de memorie. Chiar dacă se mărită, important e cât rezistă. Rezistă cât au fost și cele anterioare”, a avertizat recent Carmen Harra, potrivit https://www.cancan.ro/ce-se-intampla-cu-relatia-mihaelei-radulescu-cu-felix-baumgartner-detaliul-care-sugereaza-o-despartire-20256414