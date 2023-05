Cele trei prafuri albe, otrăvitoare, care provoacă tumori maligne. Profesorul Dulcan ne învață ce anume să nu mâncăm niciodată

Potrivit profesorului Dulcan cele trei prafuri albe sunt de fapt niște alimente pe care le consumăm în fiecare zi, fără să fim conștienți de pericolul care ne paște.

Medicul a scris mai multe lucrări de specialitate în care prezintă cauzele multor boli, inclusiv cancerul, și ce anume le provoacă.

”Sunt trei prafuri albe otrăvitoare: sarea multă, zahărul alb şi făina albă. Nimeni nu vrea să mănânce pâine integrală. De ce mâncăm pâine albă, care este secată de toţi nutrienţii din ea? Pâinea integrală este cea sănătoasă organismului nostru. Fumatul face, de asemenea, foarte rău, aditivii alimentari care se pun pentru conservare, coloranţii, toate aceste lucruri ar trebui să fie evitate”, a declarat neurologul Dulcan.

Boala secolului 21 care face ravagii

Potrivit neurologului de talie mondială, boala secolului 21 nu este cancerul sau bolile de inimă, ci stresul.

Acesta afectează grav întregul organism și poate duce la dezechilibre majore, iar pe termen lung la afectarea procesului de gândire, adică la Alzheimer.

”Stresul are un rol foarte nefericit. Stresul este reacţia pe care o are organismul la o traumă care poate să fie fizică, psihică, emoţională. Stresul în organism are efect asupra a trei elemente structurale esenţiale: neuronul, ADN-ul, adică substratul genetic al organismului, şi sistemul imunitar. În ceea ce priveşte neuronul, stresul blochează neurogeneza, formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni. Şi iată că în secolul nostru vorbim de o frecvenţă din ce în ce mai mare, de o morbiditate crescândă a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacităţii intelectuale”, a mai spus profesorul Dulcan.

Cum se poate gestiona stresul

Neurologul a mai precizat că stresul nu poate fi evitat, dar poate fi controlat. Cel mai bine, spune medicul, este să nu vă implicați emoțional în problemele care nu vă privesc în mod direct.

De aceea, problemele altora trebuie să rămâne ale lor, în timp ce problemele voastre trebuie rezolvate cu mare atenție.

”Dar cum să facem să ne ferim de acest stres? Sunt o mulţime de probleme cu care ne confruntăm zilnic. Sigur că este esenţial să nu te implici. Implicarea emoţională într-un fenomen negativ, într-o ştire de la televizor etc. îţi consumă enorm de multă energie. Trebuie să te aperi încercând să te detaşezi, asta înseamnă autoeducaţie, să cunoşti ceva despre tehnici de apărare de stres şi, sigur, să-l eviţi. De exemplu: te duci la şeful tău şi, dacă ştii că o să-ţi facă scandal, deja să anticipezi, să încerci să fii cât se poate de indiferent, să-ţi pui un baraj”, a mai spus medicul, citat de Doctorulzilei.