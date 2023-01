Constantin Dulcan, despre gândurile negative: „Atenție ce vorbiți. Ura este cancerul ființei umane”

Prof. dr. Constantin Dulcan susține că un câmp de energie emis de om fie prin cuvinte, fie prin gânduri, poate ajunge în cel mai îndepărtat punct din Univers și prin influența pe care o au pot crea dezechilibre energetice.

„În momentul în care eu, prin ceea ce scot pe gură sau gândesc dezechilibrez Universul, el produce catastrofe. El nu este dependent de existența mea, dimpotrivă, eu sunt produsul lui, nu el este produsul meu. Ca atare, el se răzbună. Dezechilibrele sunt dure. Toate catastrofele de aici vin”, a declarat profesorul.

„Ne putem prelungi viața în funcție de modul în care gândim”

Pe lângă Univers, influențată de gândirea noastră este și sănătatea, mai spune prof. dr. Constantin Dulcan.

„Noi ne putem prelungi viața în funcție de modul în care gândim. Noi suntem suma tuturor gândurilor și emoțiilor noastre. Noi emitem pe zi circa 60.000 de gânduri. Cu fiecare gând pe care îl emitem, noi pledăm pentru viață sau pentru moarte, pentru sănătate sau pentru boală.

Putem, pur și simplu, să ne modificăm starea de sănătate, comportamentul uman în beneficiul nostru. Acestea sunt lecțiile de ultimă oră pe care ni le dau științele. Deci, nu trebuie să ne lăsăm speranța că ne ajută doar o rețetă. Ne ajută rețetele, dar cel mai mare ajutor ni-l dăm singuri. Doctorul nu este Dumnezeu, iar medicina nu este matematică”, mai explică profesorul Dulcan.

Dumitru Constantin Dulcan, sfaturi de AUR

1.Totul pleacă de la gândire, eliminaţi cuvintele negative

2.Anumite gânduri ne scurtează viața, gândurile noastre produc toxine

3.Pacea interioară este vindecătoare, starea psihică înseamnă chimia ta

4.Gândurile pozitive au puterea să ţină bolile departe de noi

5.Nu vă gândiţi la vârstă, serbaţi doar ziua numelui

6.Nu mai folosiți termenul „îmbătrânire”

7.Dacă ne încărcăm mintea cu dorința de răzbunare, corpul nostru suferă

8.Toți avem supărări, important e cum ne raportăm la stările negative

9.Subconștientul preia ceea ce îi furnizează conștiința în mod repetat

10.Ura este cancerul ființei umane

11.Neacceptarea celuilalt înseamnă înscrierea creierului pe registrul stresului

12,Iubirea aduce pace, unitate, normalitate, civilizație

13.Creierul refuză insulta, o prelucrează cu o viteză de 4 ori mai mică

14.Creierul respectă un cod etic, prelucrează cuvintele nocive în altă zonă

15.Gândul nostru se propagă şi impactează alte creiere, chiar la distanţă

16.Contracaraţi o supărare cu o amintire plăcută, care aduce bucurie

17.O amintire plăcută, într-un moment greu, aduce energia bucuriei din trecut

18.Cuvintele au forță, câmp, energie. Atenție ce vorbiți, se pot materializa

19.Cuvintele frumoase activează o anumită zonă a creierului și aduc viață, iubire

20.Cancerul este o boală a sufletului, dar mai sunt și alte 100 de cauze

21.Mișcarea este extraordinar de importantă pentru prevenirea cancerului

22.Orice gând e însoţit de o reacţie biochimică

23.Starea psihică în timpul mesei are un impact uriaș asupra sănătății noastre

24.Grăsimea din interior se depune pe organe și le strânge ca o menghină

25.Nu putem exclude stresul și supărările, dar putem schimba modul de reacție

26.După supărări foarte mari, putem ajunge la infarct

27.Atenție la microundele emise de telefonul mobil

28.Modul în care mestecăm ne poate vindeca sau îmbolnăvi

29.Fructele și legumele cu pesticide pot fi neutralizate cu oțet sau bicarbonat

20.Nu țineți telefonul lipit de ureche, nu vorbiți mai mult de 5 minute

31.Organismul nu are suficiente enzime să digere în același timp carnea și lactatele

32.Durerile de cap și amețelile pot avea drept cauză și constipația

33.Nu putem nega beneficiile tehnologiei, dar trebuie să ne apărăm de efectele nocive

34.Exercițiile fizice au un efect major asupra creierului

35.Monotonia ucide, socializarea e foarte importantă

36.Mâncarea gătită cu gânduri pozitive ne face bine

37.Toți ar trebui să avem un maseur, masajul are beneficii uriașe.

Sursa: doctorulzilei.ro