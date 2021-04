Tensiunile dintre SUA şi Turcia

Tensiunile dintre SUA și Turcia s-au accentuat în ultimul an, inițial ca urmare a acordării de către SUA a autorizației Turciei de a curăța granița siriană de kurzi susținuți de SUA. Cu toate acestea, imediat după aceea, SUA au amenințat Ankara cu sancțiuni, provocând creșterea tensiunilor. În plus, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a sugerat că are aspirații pentru Turcia care ar putea implica arme nucleare.

Drept urmare, starea relației SUA-Turcia s-a înrăutățit, provocând teamă cu privire la impactul ulterior asupra alianței NATO. Președintele Erdogan este cunoscut pentru că este pasionat de planul său, care ar putea forța Washingtonul și Ankara până la limită și ar avea un rezultat asupra Rusiei.