Din când în când, mai ales în vremuri secetoase, în zona lacului de acumulare de la Beliș, județul Cluj, de sub luciul de apă apar ruinele unei vechi biserici catolice. Locul este vizitat anual de zeci de mii de oameni, fiind unul deosebit de frumos.

Biserica Urmanczy, cea care apare de sub apele lacului Beliș, mai este cunoscută și sub numele de biserica de sub lac. Biserica romano-catolica a fost construită în anul 1913, de către baronul maghiar Ioan Urmanczy și este singura dovada a existenței satului Beliș în străvechea vatră. Pe zidurile biserici din lac se mai pot vedea și azi o parte dintre picturile religioase.

În zonă mai sunt și alte obiective turistice cum ar fi Peștera Urșilor, Piatra Ponorului, Ghețarul de la Scărișoara, Cheile Galbenei sau cetățile Radesei.

”Tunelul Iubirii” din Banat

Un loc unic în România, luat cu asalt de zeci de mii de turiști în fiecare an, este ”tunelul iubirii”, aflat pe ruta feroviară Caransebeș-Băuțar. Mai exact, tunelul se află între localitățile Obreja și Glimboca, și este o dovadă vie că natura poate să creeze adevărate minuni.

Arcada formatã din crengile copacilor se întinde pe o porțiune de aproape 200 de metri, iar oamenii spun cã niciun anotimp nu îi furã din frumusețe”.

„Tunelul iubirii” este unul dintre cele mai romantice locuri din ţară şi figurează pe lista comorilor ascunse din Uniunea Europeană ce merită să fie vizitate, potrivit Parlamentului European, care a publicat pe site-ul său noua listă Foursquare cu 28 de obiective puţin cunoscute din Europa, câte unul pentru fiecare stat membru. Pe cât este de frumos „Tunelul Iubirii”, pe atât este de misterios și greu de găsit.

Cascada Bigăr, deși prăbușită merită văzută

Deși s-a prăbușit recent, Cascada Bigăr merită să fie văzută pentru frumusețea naturală pe care o are. Cascada a fost considerată ca fiind cea mai frumoasă din lume.

Situată în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Cascada Bigăr s-a prăbușit sub propria greutate, au anunțat cei de la Romsilva. Piatra din care era formată s-a desprins din cauza propriei greutății, specialiștii concluzionând că a fost vorba de cauze naturale.

Chiar și prăbușită, cascada rămâne un loc care trebuie vizitat.

Ochiul Beiului, un lac cu apă de smarald

Tot în județul Caraș Severin, există un alt obiectiv de interes național, și anume ”Ochiul Beiului”. Aflat în Cheile Nerei, lacul natural este înconjurat de o săbăticie naturală. Lacul are o adâncime de 3.6 metri și este foarte limpede. Peștii care înoată în zonă pot fi văzuți chiar la o adâncime de trei metri.

Interesant este că acest lac nu îngheață niciodată, temperatura apei rămânând constantă tot timpul anului, între 4 și 8 grade Celsius. Acest lucru face ca păsările migratoare, stârcii cenușii ori rațele sălbatice, în loc să plece toamna spre țările calde, rămân aici peste iarnă.

Lacul albastru de la Baia Sprie

Un alt obiectiv care merită vizitat, în funcția de zona în care vă aflați, este Lacul Albastru de la Baia Sprie.

Lacul este unicat în Europa deoarece își schimbă culoarea apei în funcție de anotimp și de poziția soarelui. Primăvara lacul are culoarea albastru deschis și albastru închis, vara are culoarea verde închis și uneori are reflexe de smarald. Toamna apa are o culoare verde închis și uneori maro. Specialiștii nu au putut explica de ce apa lacului își schimbă culoarea.

Insula Ovidiu de la Marea Neagră

Insula lui Ovidiu din Lacul Siutghiol este unul dintre locurile care merită vizitat de turiștii care ajung în stațiunea Mamaia. Insula este situată la 500 de metri distanță de malul orașului Ovidiu și la 5 kilometri distanță de stațiunea de la Marea Neagră.

Insula Ovidiu este de origine calcaroasa și are o suprafata de aproximativ 26.000 mp. Turiști pot ajunge aici și pot vizita o parte din insulă, unde au fost descoperite așezări de pe vremea traco-geților și a geto-dacilor.

Cascada Miresei din Răchițele

În aproierea localități Răchițele, județul Cluj se află Cascada Miresei sau Vălul Miresei. Aceasta este situată pe Valea Stanciului, în zona localității Răchițele, județul Cluj. Este una dintre cele mai frumoase cascade din România, având o căderea de apă este de peste 30 de metri. Pe timp de iarnă peretele stâncos îngheață, fiind un excelent loc de escaladă pe gheață pentru cei pasionați de acest sport.

O legendă veche amintește că numele cascadei vine de la faptul că demult o mireasă ar fi căzut de pe stâncile abrupte din zona unde este cascada, iar voalul ei a rămas agățat pe stânci. Acolo, nuntașii s-au oprit și au început să plângă, astfel formându-se cascada. În realitate, numele s-ar putea atribui formei cascadei care seamăna cu un voal. (sursa)