Cele mai vechi băi termale din România, transformate în muzeu. Inițiativa aparține unui localnic

Cele mai faimoase băi termale din România au fost transformate în muzeu. Inițiativa aparține unui localnic, care a pus bazele noului centru de atracție turistică din inima Stațiunii Băile Herculane.

Cele mai vechi băi termale, transformate în muzeu

Un localnic din regiune a făcut toate demersurile pentru a aduce în atenția turiștilor acest loc. Astfel, Băile Apollo și-au recăpătat strălucirea sub o altă formă.

Stațiunea era supranumită perla Banatului Montan și atrăgea numeroși turiști. Ulterior, acest loc a ajuns în paragină. Un localnic a decis să îi redea frumusețea de altădată și să creeze un punct de atracție pentru turiști.

Un nou punct de atracție pentru turiști

Iancu Dumitru, un fost ospătar pasionat de istorie și artă, a făcut pașii necesari pentru a reabilita clădirea istorică. Înainte de a ajunge să își pună în practică ideile, bărbatul avea un mic magazin suveniruri în zonă. La un moment dat, acesta cerut permisiunea proprietarului pentru amenaja situl.

„Am realizat că aici este ceva special. Istoria fabuloasă a acestor locuri atrage mulți turiști! Cea mai mare satisfacție este mulțumirea oamenilor care vin și vizitează. Am investit nu doar bani, ci și pasiune și dăruire în acest proiect", a precizat Iancu Dumitru.

Investiție impresionantă în cele mai vechi băi termale din România

Localnicul a investit câteva zeci de mii de euro pentru a schimba complet imaginea clădirii istorice.

„Nu am făcut lucrări de construcții, doar am curățat și amenajat clădirea. Nici măcar o vopsea nu am dat, pentru că nu am vrut să stric nimic. Nu am vrut să pierd farmecul original,” a mai spus acesta.

Astfel, Băile Apollo au putut fi din nou deschise pentru vizitatori. Clădirea cuprinde 28 de băi termale, iar unele dintre acestea sunt dedicate unor personalități precum Nicolae Ceaușescu sau Mihai Eminescu. Locul atrage turiști din întreaga țară, precum și din străinătate.