Cele mai senzuale fotografii cu cea mai frumoasă actrița româncă de la Hollywood. Lauren Bacall de România, în ipostaze mai fierbinți că niciodată.

Actrița Roxana Condurache, supranumita Lauren Bacall de România

Ea nu pare a fi inhibată când vine vorba de fotografii fierbinți, Iar rezultatul ședintelor foto fierbinti le împărtășește cu fanii ei.

Roxana Condurache este, una dintre româncele care au reușit să devină un nume și peste hotare când vine vorba de actorie. Iar frumusețea ei a fost remarcată de producătorii de la Hollywood.

Actrița de 32 de ani, din Iași, marea speranța a cinematografiei noastre.

Munca de actriță a fost întreruptă de pandemia de COVID-19. Așa că Roxana Condurache a început să își răsfețe fanii pe care îi are cu tot felul de apariții incendiare. La piscină sau pe plajă, frumoasa care a interpretat-o pe Lauren Bacall arata că nu are inhibiții când vine vorba de aparatul de fotografiat. Roxana Condurache are grijă să își pună în valoare atuurile fizice de necontestat.

Roxana Condurache, aleasă să o joace pe Lauren Bacall

Cunoscută fiind pentru glasul ei special dar și pentru înfățișarea aparte, Lauren Bacall (pe numele adevărat Betty Joan Perske, născută în 1924) a practicat modelling-ul înainte de a deveni actrița de film. Debutul în actorie și l-a făcut în teatru, pe Broadway, în New York, la vârsta de 17 ani. Ea a fost invitată să dea niște probe pentru filmul „To Have and Have Not” în 1944 unde l-a avut că partener pe celebrul Humphrey Bogart .Ei au avut la câteva săptămâni de la începerea filmărilor. Diferența de vârstă de 25 de ani nu i-a împiedicat să se căsătorească.

În rolul lui Lauren Bacall, în filmul biografic care o înfățișează pe vedeta de laHollywsood, Helise Flickstein a distribuit-o pe actrița romancă Roxana Condurache. Ea s-a făcut remarcată în filmul „The Whistleblower” unde a jucat cu Rachel Weisz, Monica Bellucci, Vanessa Redgrave, dar și seamănă izbitor cu celebra actrița americană. Frumusețea ei esre de necontestat, potrivit wowbiz.ro.