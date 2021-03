Cele mai mari proteste anti-restricții de la debutul pandemiei!

Update: Și la Botoșani oamenii au început să se adune pentru a protesta contra obligativității vaccinului COVID-19. Unul dintre manifestanți a acuzat faptul că ar fi vorba de un vaccin experimental, netestat. Forțe masive de jandarmi urmează să fie mobilizate la miting în toată țara, au anunțat oficialii.

Știrea inițală: Piața Constituției este locul în care cei nemulțumiți de restricțiile oficiale, de campania de imunizare, de o viitoare lege a obligativității vaccinului COVID-19, de strategiile economice ale Guvernului sau de purtarea măștii de protecție, s-au adunat pentru a-și spune opinia. În jurul orei 16 se adunaseră deja peste o mie de oameni, însă se estimează că numărul manifestanților va crește dramatic spre seară.

În total este anticipată o cifră de câteva mii de oameni care vor lua parte, la nivel național, la cel mai mare miting anti-restricții din ultimul an, de la debutul pandemiei. Cei prezenți în Parcul Izvor au pancarte, bannere, multe steaguri tricolore și transmit mesaje vehemente împotriva vaccinării, a restricțiilor și a politicilor Guvernului.

AUR a invitat părinții să protesteze împotriva legii obligativității vaccinării

Zeci de părinți s-au adunat să protesteze împotriva legii obligativității vaccinării. După cum spun reprezentanții Alianței Părinților, urmează să fie adoptată de către Parlament. Liderii protestatarilor se așteaptă chiar la 5.000 de participanți la evenimentul de astăzi. La protest se află şi George Simion, liderul AUR, transmite România TV.

La București, Alianța Părinților a chemat lumea la un protest. „Duminică, 7 Martie, începând cu orele 15.00, vă așteptăm la Parcul Izvor în fața Parlamentului la manifestație, pentru Libertate”, a anunțat Alianța Părinților într-un eveniment promovat pe Facebook. Anunţul vine după ce în Bucureşti s-a anunţat scenariu roşu, la Timişoara este carantină, iar alte oraşe mari ale ţării se află sub restricţii.

Cele mai mari proteste anti-restricții de la debutul pandemiei! Horeca își strigă disperarea. “Nu mai putem supraviețui”

Printre cei care au ieșit să susțină vocea străzii se numără și angajații și antreprenorii din Horeca, unul dintre domeniile cele mai afectate de pandemie. “Și noi ne numărăm printre cei defavorizați fiindcă pur și simplu nu mai putem supraviețui. Suntem printre cei mai afectați de la începutul pandemiei. Luni de zile am avut activitatea sistată. Nu suntem băgați în seamă, nu are cine să ne reprezinte în Parlament Odată cu noile restricții (n.r. – Bucureștiul a intrat de sâmbătă în scenariul roșu), ne-au transformat angații în puncte sanitare. Trebuie să se facă testul PCR valabil 24 de ore, să bage bețișorul în nas etc. “. a declarat un reprezentant al industriei Horeca pentru România TV

Duminică în jurul orei 1, la locația manifestării era așteptată și senatoarea AUR Diana Șoșoacă. În desele ei intervenții publice, fosta membră AUR a criticat purtarea măștii de protecție, dar și campania de vaccinare generală a populației.

La Sibiu, protest în Piața Mare contra vaccinării. ”Copiii noștri nu sunt cobaii voștri”

Și în Sibiu este organizat un protest în Piața Mare împotriva vaccinării obligatorii, relatează OradeSibiu.ro. ”Copiii noștri nu sunt cobaii voștri”, au strigat oamenii ieșiți în stradă. Aceștia s-au prezentat cu pancarde pe care sunt scrise diverse mesaje care contestă vaccinarea obligatorie. ”Este ilegal, neconstituțional și abuziv”, strigă oamenii. ”Copilul meu – alegerea mea”, mai spun sibienii.

Sursă foto: Facebook George Simion