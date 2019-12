Mesaje de Sf. Nicolae. Lustruieşte-ţi ghetele şi după… mergi la culcare! Nu contează că eşti singură… Moş Nicolae va veni şi îţi va pune în ghetuţe doar zâmbete şi voie bună… să le împarţi apoi în stînga şi în dreapta:) Şi eu o să vreau un zîmbet! Să-mi păstrezi unul!

Mesaje de Sf. Nicolae. Cu ocazia sfântului Nicolae îţi doresc multă sănătate, fericire şi nu în ultimul rând multă bucurie în viaţă!!!Să fii iubit şi să ai parte numai de lucruri frumoase!!!!

Mesaje de Sf. Nicolae.Sper ca sărbătoarea Sfîntului Nicolae să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi mai ales… multă dragoste!

Mesaje de Sf. Nicolae. Începând cu 6 decembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă oamenii sunt mai buni, mai frumoşi, mai înţelepţi şi fac o gesturi minunate faţă de cei dragi şi nu numai.Fie ca această perioadă să îţi aducă şi ţie multe zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău şi să poţi împărtăşi tot ce ai tu mai bun cu ei.

Şi Nicolae numit

Azi în zi de sărbătoare

Eu îi fac caldă urare.

Mesaje de Sf. Nicolae. Dacă continui să fii supărat, Moş Nicolae nu-ţi va aduce nimic…. Înnoieşte-ţi sufletul tău bun, aşa cum îl ştiu eu şi trăieşte câteva momente de fericire şi mulţumire… şi uită-te în ghetuţe… ai să găseşti un gând bun de la mine… Te sărut!

Mesaje de Sf. Nicolae. În ultimii ani, Moş Nicolae a venit la mine cu… dragoste şi speranţă… El ştie că nu sufăr dacă nu vine încărcat cu daruri pentru cizmuliţele mele. Sunt norocoasă doar să ştiu că el există şi că îi face pe apropiaţii mei fericiţi. Tu eşti unul dintre ei? L-am trimis aseară pe moş la ţine, să-ţi sufle în ureche fericirea….

Mesaje de Sf. Nicolae. Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine în căsuţă, să-ţi laş un dar simbolic acolo în ghetuţă, dar te-am văzut dormind şi atunci ţi-am lăsat un pupic dulce pe obraz.

Mesaje de Sf. Nicolae. De Moş Nicolae este momentul în care ceea ce ne dorim devine realitate! Dacă eşti sănătos, fericit, înconjurat de cei dragi, atunci Moş Niculae a venit deja.

Mesaje de Sf. Nicolae. Cremă de pantofi, perie de lustruit, ghete noi. Păcat că nu ai fost cuminte! Mulţumeşte-te cu mine!

Mesaje de Sf. Nicolae. Surpriză! Anul acesta Moş Nicolae nu ţi-a adus mai nimic. Doar pe mine, un suflet rătăcit şi singur, ce aşteaptă doar un semn pentru a arăta ce are mai bun şi cald în suflet.

Mesaje de Sf. Nicolae. Mi-am pus cizmuliţele la geama€¦ te aştept! Vrei să fii tu Moş Nicolae anul asta? Hai, te rog!

Mesaje de Sf. Nicolae. Ho,ho,ho – aţi fost cuminţi dragii moşului? Aţi curăţat cizmuliţele frumos, le-aţi parfumat (ca să nu leşine moşul) şi le-aţi pus la uşă? Ia să spuneţi acum – cine a fost cuminte şi a primit cadouri şi cine nu?

Sfântul Nicolae a venit, cizmele ti-ai pregătit?

Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

Cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae iți urez un călduros “La Mulți Ani”!

Mesaje de Sf. Nicolae. Este noaptea lui Moș Nicolae, așa ca pregătește-ti ghetuțele. In primul rând spaaalaaa-leeeeeeee!

Mesaje de Sf. Nicolae. Moșuleț, daca las mai multe ghete primesc mai mulți bani?

Mesaje de Sf. Nicolae. Pune-ti ghetuțele la ferestre! Moș Nicolae e in drum spre tine!

Mesaje de Sf. Nicolae. Daca ai fost cuminte anul asta, Moș Nicolae sigur nu te va ocoli!

Mesaje de Sf. Nicolae. Cizmulițe lustruite îl așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!

Mesaje de Sf. Nicolae. Moș Nicolae e pe drum. Am auzit ca ai fost cuminte si ar fi păcat sa te prindă Moșu cu ghetuțele nelustruite…

Mesaje de Sf. Nicolae. Mi-am pus cizmulițele la geam… te aștept! Vrei sa fii tu Moș Nicolae anul asta? Hai, te rog…

Mesaje de Sf. Nicolae. Lustruiește-ti cu mare grija ghetele si așază-le la ușa! Diseară vine Moș Nicolae!!!

Mesaje de Sf. Nicolae. Umbla zvon prin tara ca diseară vine Moș Nicolae! Pregătește-ti incaltarile!

Mesaje de Sf. Nicolae. Crema de pantofi, perie de lustruit, ghete noi… păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

Mesaje de Sf. Nicolae. Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

Mesaje de Sf. Nicolae. … chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nici o scuza!

Mesaje de Sf. Nicolae. Sa fii cuminte ca poate se întoarce Sfântul Nicolae din drum!

Mesaje de Sf. Nicolae. Iți doresc ca aceasta perioada sa iți aducă si ție multe zâmbete de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei. Lumina in suflete si multa sănătate.

Mesaje de Sf. Nicolae. Un gând bun de Sfântul Nicolae!!! Fie ca toate dorințele sa vi se împlinească! sa ai parte sa ai parte de tot ce-ti dorești .. sa fii fericit cu cine-ti dorești … sa fii sănătos ca cine-ti dorești… si sa fii iubit la fel ca cel pe care-l iubesc eu ..

Mesaje de Sf. Nicolae. Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine in căsuța, sa-ti las un dar simbolic acolo in ghetuța, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae.

