Cel puțin 15 oameni morți după ce un SUV s-a ciocnit cu o semicamion plin cu pietriş. Șoferul platformei a suferit „mai multe răni”.

Tragedie pe şoselele din SUA. 15 persoane au murit după ce un SUV s-a ciocnit marți de un camion în apropierea frontierei SUA-Mexic din California. Anunţul a fost făcut de oficialii Centrului Medical Regional El Centro.

„Credem că au existat 27 de pasageri în acest SUV care a lovit un semicamion plin cu pietriș”, a declarat directorul general de urgență Judy Cruz într-un videoclip Facebook Live. El este responsabil pentru servicii de urgenţă la centrul medical El Centro, lângă graniţa mexicană.

Vama și Poliția de frontieră s-au aflat la fața locului pentru a ajuta biroul șerifului Imperial County. Biroul șerifului nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la accident.

Iar şapte pacienți au fost duși la Centrul Medical Regional El Centro, unde a murit o persoană, a spus Cruz. Spitalul a solicitat sprijin aerian de la alte agenții pentru a transporta trei dintre pacienți.

#BREAKING: Several dead after a truck and SUV crash in #ImperialCounty. We’ll have full details and a live report from our reporter Alexandra Rangel and Gianella Ghiglino on @13OnYourSide pic.twitter.com/zOgnPISz44

— Christián Galeno TV (@chrisgalenotv) March 2, 2021