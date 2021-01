Claudiu Târziu: „Cel mai trist pe lume este ca omul să nu aibă rost. Și rostul omului este să se îndumnezeiască”.

Credința este ancora pe care se sprijină crezul actualului copreședinte AUR. Însă, după cum a mărturisit acesta în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ TV, „nu am fost de la început un credincios”.

Mirel Curea consideră că unul dintre momentele de revelație ale invitatului său ar putea fi considerat acela în care și-a „botezat” publicația „Rost”.

Dar care a fost declicul omului Claudiu Târziu? Politicianul se ferește de cuvântul „revelație”, dar știe exact când „Dumnezeu i-a făcut semn cu degetul”.

„Eu unul nu pot să spun că am avut o revelație, deși poate că aș fi îndreptățit să spun asta, prin prisma a cel puțin două întâmplări, în care, cred eu, că Dumnezeu mi-a făcut semn cu degetul.

Unul dintre cele mai importante momente a fost atunci când i-am cunoscut pe câțiva bătrâni trecuți prin închisorile comuniste, unde au suferit îngrozitor. Nu atât suferința lor, care era pilduitoare și care era și mărturisitoare, în același timp. Era foarte importantă în alimentarea credinței.

Cât felul în care ei se purtau în lume. Adică, acea suferință a trecut. Ea devenea o poveste pe care o spuneau și tu o credeai sau nu. În funcție de inima ta, de mintea ta, de felul în care te raportai la ea. Însă, comportamentul lor era de zi cu zi. Și pe acela nu-l puteai ignora. Și acel comportament era model de creștinism.

Am văzut câteva lucruri chiar de la început, când i-am cunoscut, care mi-au spus, „Da, ăștia sunt creștini autentici. Ăștia sunt români autentici. Eu ca ei vreau să fiu”. Am și scris o carte, „Cei 13 care m-au salvat”, cu 13 personalități care au suferit în închisorile comuniste și pe care eu le-am cunoscut îndeaproape. Cu care am fost prieten și de la care am învățat enorm”, a declarat copreședintele AUR.