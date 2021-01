Sentința de primă instanță i-a condamnat pe Caloia și pe Gabriele Liuzzo la opt ani și 11 luni de închisoare, precum și o amendă de 12.500 de euro fiecare și cinci ani și două luni pentru Lamberto Liuzzo, precum și o amendă de 8.000 de euro. Sentința a fost pronunțată joi de președintele Tribunalului Vaticanului, Giuseppe Pignatone, însoțit de cei doi judecători, Venerando Marano și Carlo Bonzano.

Cazul privește vânzarea a 29 de proprietăți deținute de IOR și de o filială a sa, Sgir S.R.L. Potrivit acuzației, bazată în principal pe investigațiile efectuate în 2014 de grupul Promontory, Caloia și Liuzzo, în acord cu directorul general de atunci al IOR, Lelio Scaletti, care a murit ulterior, ar fi vândut – între 2002 și 2007 – proprietățile la un preț cu mult sub valoarea de piață; apoi și-ar fi însușit diferența de bani, estimată la aproximativ 59 de milioane de euro, pe care i-ar fi reciclat parțial în Elveția, tot cu ajutorul fiului lui Liuzzo, Lamberto Liuzzo.

Ancheta procesului – specifică un comunicat al Biroului de presă de la Sfântul Scaun – care a durat aproximativ doi ani, a făcut posibilă clarificarea, datorită contribuției tuturor părților, cu respectarea deplină a litigiului, a principalelor aspecte ale cazului; printre altele, experții au estimat că diferența dintre suma colectată de IOR și Sgir S.R.L. și valoarea de piață a proprietăților este de aproximativ 34 de milioane de euro.

Fostul șef al Băncii Vaticanului, Angelo Caloia, condamnat la 8 ani și 11 luni de închisoare

Tribunalul Vaticanului a considerat că s-a dovedit că, în unele cazuri, inculpații și-au însușit o parte din banii plătiți de cumpărători sau, în orice caz, banii de la IOR și Sgir S.R.L., pentru o sumă totală de aproximativ 19 milioane de euro.

Cei trei inculpați au fost interziși pentru ocuparea de funcții publice și a fost dispusă împotriva lor confiscarea unor sume în valoare totală de aproximativ 38 de milioane de euro. În cele din urmă, Caloia și cei doi Liuzzo au fost condamnați la plata unor despăgubiri împotriva IOR și a filialei sale Sgir S.R.L., constituită ca parte civilă, pentru o sumă care depășește 20 de milioane de euro.

În schimb, inculpații au fost achitați de acuzațiile legate de vânzarea acelor proprietăți, pentru care nu a fost dovedită – din partea lor – însușirea banilor, chiar dacă prețul de achiziție a fost mai mic decât valoarea de piață din acea vreme. Cele 29 de proprietăți sunt situate în Roma (în zone prestigioase), la Frascati, Fara Sabina, Milano (Porta Nuova) și Genova (Piazza della Vittoria).

Tot joi, Tribunalul Vaticanului a confirmat prin recurs aplicarea măsurii preventive împotriva lui Liuzzo Gabriele, dispunând confiscarea a circa 14 milioane de euro depozitate la IOR și deja puse sub sechestru de ceva timp, precum și a altor aproximativ 11 milioane de euro, depuse în băncile elvețiene.

Caloia a fost președinte al IOR din 1989 până în 2009 și are 81 de ani. Gabriele Liuzzo are 97 de ani și Lamberto Liuzzo are 55 de ani. Cei trei au lipsit din sala de judecată. Avocații lui Caloia au anunțat că vor face apel. (Rador)