În 2019, Szolt Torok a fost unul dintre candidații la cel mai mare premiu din domeniul alpinismului mondial, Pioletul de Aur. Meritul lui Torok a fost acela că a escaladat, pe un traseu nou, o premieră mondială, Peretele Sudic al Vârfului Pumori, vecinul Everestului, din Himalaya. ”Pumori se află în vecinătatea Everest-ului. La Everest este relativ simplu, de mers la bețe de ski și la pas. Pleacă sute de oameni și se ajută între ei. Noi, la Pumori eram noi trei. Am considerat că pot să fac asta și am considerat că aș fi putut ajunge acolo. Miza era foarte mare, să scriem istorie, și de aceea nu ne-am lăsat. Noi am pus corzile, nu am avut șerpași, nu am avut nici oxigen. Nu era nimeni acolo”, spunea Torok.

În 2018, Szolt Torok și alți doi alpiniști, Teofil Vlad și Romeo Popa, toți trei foarte experimentați, au decis să escaladeze Vârful Pumori, pe un traseu, care nu a mai fost parcurs niciodată, mai exact să escaladeze Peretele Sudic al acestui masiv muntos cu o înălțime de 7.165 metri. Era practic, o premieră mondială, mai ales că alpiniștii susțin că acest vârf muntos din Himalaya este unul care se lasă foarte greu cucerit.

Cei trei români au reușit să escaladeze Pumori în doar șase zile, fapt ce le-a adus gloria mondială și recunoșterea tuturor alpiniștilor din lume. La întoarcere, Szolt Torok spunea că Pumori este un vârf montan foarte greu de cucerit fiind extrem de periculos. ”Toți alpiniștii visează la o expediție, care este ceva deosebit. Nu este doar un concediu. Nu este ceva ce poți face din mijlocul civilizației. Expediția te răpește într-o altă lume. Pentru mine alpinismul este un stil de viață. Practic alpinistul de 30 de ani. După Pumori am apărut în toată presa internațională de nișă. Prima mea expediție adevărată a fost în Himalaya, alături de Cristian Țecu, un vârf de 8.000 de metri”, mai spunea alpinistul.

Szolt Torok a fost desemnat de mai multe ori sportivul anului de Federația Română de Alpinism. Era preocupat de proiecte civice, în special celor destinate tinerilor.

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor a scris un mesaj pentru Szolt Torok. ”Rămas bun, prieten drag… Dumnezeu să te odihnească în pace!”

