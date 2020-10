Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Capitală, este de părere că în perioada următoare putem ajunge la 7000 de cazuri COVID-19 zilnic.

„De vreo două zile, specialiștii și domnul Rafila, care este reprezentantul nostru la OMS, au venit cu un reper – apariția vaccinului. Să nu uităm însă că trăim acum, în prezent, că s-ar putea prin martie – iunie să apară un vaccin, că nu va fi în cantități suficiente, nu-l vom putea accesa imediat și își va face efectul spre finalul lui 2021. În acest context, ce putem face este să nu ne îmbolnăvim. Este atât de simplu de realizat”, a declarat medicul, potrivit Realitatea Plus.

Ce măsuri ar trebui luate în București

„Ajunge o mică scăpare și scoți masca, moment în care te intersectezi pe stradă cu cineva și poți lua virusul. Trebuie ocolite sau limitate aglomerările. Poate că este bine ca cei care lucrează aproape de casă să meargă pe jos sau cu mașina, să nu aglomereze mijloacele de transport în comun. Mișcarea dintr-o parte în alta a Bucureștiului ar trebui limitată.

Am putea să încercăm pe sectoare, acolo unde se constată o rată de infectare mare, să se restricționeze accesul. Eu n-aș mai aștepta. De la 3.000 și ceva de cazuri, saltul va fi rapid și ajungem la 4.000 – 5.000-6.000 și, cum prevedea alt coleg de-al meu, putem ajunge la 7.000 în foarte scurt timp. În contextul ăsta, nu mai avem timp să așteptăm cred nici o săptămână.

Nu este vorba de politic. Cred că sunt niște structuri foarte clare, cu niște responsabilități și mai clare, care trebuie să ia măsuri: Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, tot ce înseamnă structuri administrative locale. Politicul ar avea un rol important dacă ar susține măsurile”, a mai explicat medicul Emilian Imbri.

În ceea ce îi privește pe cei care protestează împotriva măștii de protecție, Emilian Imbri este de părere că „fiecare trebuie să se gândească ce vrea să se întâmple cu el. Am senzația că aceste persoane care se adună ca să protesteze împotriva măștii și își cer cu disperare niște drepturi… Părerea mea este că sunt cei mai înspăimântați. Inițial, nu am avut o chemare să fac medicina. Am făcut-o pentru că mi-a fost frică de doctori și nu știam cum să scap de ei”.