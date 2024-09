International Cel mai mare constructor de nave din lume este în China! Se vizează vânzări colosale







Într-o perioadă în care șantierele navale din SUA se confruntă cu dificultăți în construcția de nave noi sau chiar în întreținerea și repararea completă a celor existente, două dintre constructorii de nave chinezi vor fuziona pentru a servi mai bine Armata Populară de Eliberare. Fuziunea lor va crea cel mai mare constructor de nave din lume.

Un colos se naște

Fuziunea iminentă va crea un șantier naval cu vânzări anuale combinate de 122 miliarde yuan (17,1 miliarde dolari SUA) aproape dublu față de ce reușește Hyundai Heavy Industries din Coreea de Sud.

Entitatea fuzionată ar fi capabilă să construiască diferite tipuri de nave. De la nave de război precum portavioane la nave comerciale precum transportoare de containere. Sau transportoare uriașe de țiței și chiar pentru liniile de pasageri.

Cele două firme chineze au depus intenția de fuziune la Bursa de Valori din Shanghai.

Ambele șantiere navale listate sunt filiale ale China State Shipbuilding Corp și, împreună, au control asupra unei treimi din ordinele globale de construcție de nave.

Anterior, Beijingul a consolidat cele două constructori de nave de stat în 2019. În trecut, aceste două șantiere navale acopereau regiuni geografice separate.

Au construit sute de nave militare pentru a moderniza Marina chineză și au construit portavioane, distrugătoare de tip 055, nave de asalt amfibii de tip 076 și submarine nucleare de tip 094A.

„O consolidare va ajuta la optimizarea structurii lor de afaceri cu o capacitate întărită de a prelua comenzi pentru nave mai avansate”, a spus Man Zaipeng, un analist de la Sinolink Securities.

Partea din ce în ce mai mare a Chinei din piața globală de construcție de nave „este de bun augur pentru câștigurile noii entități”, a adăugat el.

Marele constructor

În prezent, China este cel mai mare constructor de nave comerciale din lume.

Evaluarea Biroului de Informații Navale a notat că China are „zeci” de șantiere comerciale mai mari și mai productive decât cele mai mari șantiere navale din SUA. Iar un document al US Navy a sugerat că China are de 230 de ori capacitatea de construcție de nave a Statelor Unite.

Pe lângă superioritatea numerică brută, se va depăși Marina SUA într-o altă măsură critică a puterii navale: numărul total de celule de lansare verticală (VLS) și lansatoare de rachete avansate care determină puterea de foc. Marina SUA are în prezent aproximativ 9.900 de celule VLS pe navele sale de luptă și submarine, în timp ce China are doar aproximativ 4.200.

Dar Marina chineză vine repede din urmă. În 2004, navele de război ale SUA aveau de 222 de ori mai multe lansatoare decât Marina chineză, iar acum are mai puțin de trei ori. Dacă progresul actual continuă, China va avea mai multe lansatoare decât Marina SUA până în 2027.

Declin evident

În contrast, capacitatea șantierelor navale din SUA este în declin. Având în vedere capacitatea actuală a șantierelor navale, Marina SUA este estimată a fi cu 20 de ani în întârziere în muncă de întreținere.

Producția de nave în SUA a scăzut cu mai mult de 85% din anii 1950.

Șantierele navale americane se confruntă cu o penurie de muncitori. SUA a trecut de la construirea a 5% din navele comerciale oceanice ale lumii în anii 1970 la construirea a aproximativ 0,2% astăzi. Pe de altă parte, China, Japonia și Coreea de Sud fac acum mai mult de 90% din construcția globală de nave comerciale.

Încă în urmă

Marina SUA, principalul client al șantierelor navale americane, și-a crescut bugetul de construcție de nave cu 12,5% pe an. Iar cel mai recent plan cere construirea a 290 până la 340 de nave noi până în 2053.

Dincolo de cererea internă, constructorii de nave trebuie să satisfacă nevoile parteneriatului AUKUS. Adică submarine nucleare pentru agențiile de apărare din Australia, SUA și Regatul Unit.

Pentru a atinge acest obiectiv, SUA trebuie să revitalizaze industria sa de construcție de nave.

Un alt avantaj al Chinei este vârsta relativă a navelor de război chineze și americane. Aproximativ 70% dintre navele de război chineze au fost lansate după 2010. Doar aproximativ 25% dintre cele ale Marinei SUA au acest an de producție.

China are cea mai mare forță de luptă maritimă. Ea operează 234 de nave de război față de cele 219 ale Marinei SUA. Numărul de vase al Marinei chineze nu include cele 80 de ambarcațiuni din Garda de Coastă Chineză.

SUA trebuie să se trezească

Istoria sugerează că superioritatea numerică a condus la victorii în război.

Chiar și după pierderi catastrofale, China ar avea încă mai multe nave de suprafață decât Statele Unite.

În absența unor măsuri imediate pentru a opri declinul capacităților de construcție de nave din SUA, avantajul câștigat de China în domeniul maritim va deveni ireversibil.

SUA pot investi în nave de suprafață mai mici, cum ar fi corvete, fregate și sisteme navale tip dronă. Experții sugerează că SUA trebuie să aprofundeze parteneriatele sale cu țările din Pacific. Și să investească în industria sa de construcție de nave interne. În special în baza industrială de submarine extrem de specializată, scrie Eurasian Times.