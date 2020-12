Noua senzație a fotbalului mondial, Erling Braut Haaland a fost desemnat cel mai bun sportiv din Norvegia, țara sa natală. Atacantul a reușit evoluții uluitoare în Bundesliga, pentru formația Borussia Dortmund, reușind să atingă cifre fantastice: 33 de goluri și 6 assisturi în 32 de meciuri.

Întrebarea legată de Haaland la ce mare club se va transfera în viitorul apropiat și pentru ce sumă, pentru că, în condițiile acestor prestații, pentru Borussia este aproape imposibil să-l mai țină pe „Signal Iduna Park”.

„Am intrat în repriza secundă și am dat trei goluri”

Canalul ESPN a spus despre vârful norvegian că este cel mai bun atacant din lume, iar jurnaliștii de la cotidianul italian „Tuttosport” l-au desemnat „Golden Boy”.

Făcând un bilanț profesional al acestui an, Haaland a afirmat: „În primul rând, debutul meu la Dortmund, ajunsesem de doar două săptămâni și jumătate, fusesem și accidentat. Am fost rezervă, dar am intrat în repriza secundă și am dat trei goluri”, a declarat nordicul. Printre marile realizări ale lui Erling se numără și prestația avută în partida pe care naționala țării sale câștigat-o în grupele Ligii Națiunii, contra reprezentativei României, scor 4-0.

Amintiri plăcute pentru el, coșmar pentru noi, românii

„Și nu pot să uit hattrickul împotriva României, dar și cele 4 goluri marcate împotriva Herthei Berlin. E greu să aleg care a fost cel mai frumos moment, dar cel mai frumos gol este unul dat în confruntarea din UEFA Champions League cu PSG, nici nu am cuvinte să descriu ce am simțit”, a mai spus atacantul Borussiei Dortmund.

În interviul acordat înaintea Crăciunului, atacantul a vorbit și despre modul în care va sărbători una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. El se va axa pe mâncare, ținând cont că se află în vacanță și poate să scape ulterior de kilogramele pe care le va acumula. „Mă voi distra la maximum.Voi devora cea mai bună mâncare posibilă, vor fi porții monstruoase.”