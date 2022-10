Cel mai longeviv al emisiunii The Voice și-a anunțat retragerea. „Mă lupt cu acest lucru de ceva vreme. Este timpul să mă îndepărtez”

Cel mai longegiv jurat își ia adio de la emisiunea The Voice (Vocea). Chance the Rapper și fostul membru al trupei One Direction, Niall Horan, urmează să se alăture ca antrenori pentru prima dată. De asemenea, și celebra Kelly Clarkson va face parte din noua echipă din sezonul viitor. Emisiunea urmează să debuteze în primăvara anului viitor.

„Mă lupt cu acest lucru de ceva vreme și am decis că este timpul să mă îndepărtez de The Voice (Vocea). Acest spectacol mi-a schimbat viața din toate punctele de vedere în bine și se va simți mereu ca acasă pentru mine”, a spus Blake Shelton. În plus, fostul jurat i-a mulțumit special soției sale, Gwen Stefani, pe care a cunoscut-o în emisiune.

Sezonul 22 din The Voice este în plină desfășurare. Alături de Shelton, din juriu fac parte Gwen Stefani, Camila Cabello și John Legend. Acest sezon va fi ultimul pentru jurat.

Blake Shelton, mesaj emoționant pentru Gwen Stefani

Gwen Stefani a împlinit 53 de ani. În acest context, soțul ei, Blake Shelton, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. A făcut public un videoclip în care a inclus imagini cu el și cu artista, iar pe fundal a pus piesa „Nobody But You”. În același timp, imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant: „La mulți ani soției mele Gwen Stefani. Te iubesc atât de mult.”

În imaginele postate în social-media, cuplul apare în spatele scenei, mergând unul lângă altul, ținându-se de mâini. Mai mult decât atât, la un moment dat, cei doi se privesc intens și se sărută.

Cu toate acestea, atât Stefani, cât și Shelton, au mai fost căsătoriți. Femeia a avut un mariaj care a durat timp de 14 cu Gavin Rossdale. De asemenea, cântărețul de muzică country a fost căsătorit în perioada 2011-2015 cu Miranda Lambert. Gwen a depus actele de divorț în august 2015. Ulterior, în februarie 2016, ea și Shelton au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu. Anul trecut, ei și-au unit destinele, informează CNN.