Actorul Joe Lara, vedeta serialului „Tarzan”, s-a prăbuşit cu avionul. Actorul Joe Lara şi soţia acestuia au murit, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în Statele Unite ale Americii. Avionul, un Cessna C501 din 1982, a plecat de la aeroportul Smyrna în jurul orei 12 pm și se îndrepta spre Palm Beach, Florida.

La scurt timp după decolare, micul avion s-a prăbușit în lacul Percy Priest, a confirmat echipa de pompieri și salvare din Rutherford. Toate cele șapte persoane erau presupuse decedate.

Actorul Joe Lara, vedeta serialului „Tarzan: The Epic Adventures” din 1996, a murit sâmbătă, după ce un avion mic s-a prăbușit într-un lac din Tennessee, potrivit autorităților locale. Actorul avea doar 58 de ani.

Soția sa, autoarea și fondatoarea unui program de dietă, Gwen Lara, a fost, de asemenea, implicată în accident, împreună cu alte cinci persoane. Autoritățile au indicat că nu au existat supraviețuitori în accident.

Echipajele de scufundări au descoperit mai multe componente ale aeronavei, precum și rămășițe umane, potrivit unei actualizări. S-a constatat că aria de resturi are o lățime de aproximativ o jumătate de kilometru, a raportat căpitanul și comandantul RCFR, John Ingle. Oficialii NTSB au declarat că ancheta este în curs de desfășurare și ar putea dura până la doi ani.

Joe Lara și soția sa, Gwen, un guru al dietelor erau fondatorii Bisericii Remnant Fellowship

Toate cele șapte victime au fost identificate. Lara și soția sa, Gwen, un guru al dietelor și fondatorul Bisericii Remnant Fellowship, erau la bord. Ceilalți cinci pasageri erau toți din Brentwood, Tennessee, și membri ai bisericii Larei, a raportat News Channel 5 .

Născut în San Diego, California, la 2 octombrie 1962, actorul Joe Lara este cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului lui Tarzan în filmul de televiziune CBS „Tarzan in Manhattan” din 1989 și a serialului său „Tarzan: The Epic Adventures”, 1996 -1997. Lara a mai apărut în filmele de acțiune„ American Cyborg: Steel Warrior ”(1993), „Steel Frontier”(1995), „Warhead”(1996), „Armstrong”(1998) și „Doomsdayer”( 2000). A trecut de la actorie la muzică country la începutul anilor 2000, lansând albumul „Joe Lara: The Cry of Freedom” în 2009.