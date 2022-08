Cel mai bun pilot ucrainean a murit. Volodimir Zelenski îi oferise medalia Ordinul pentru curaj clasa a treia

Cel mai bun pilot ucrainean a fost ucis în luptă. În urmă cu câteva zile, Anton Listopad fusese decorat de presdintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru munca sa.

Un fost coleg, Ivano Frankivsk, a anunțat tragica veste pe Facebook. În 2019, tânărul a fost recunoscut ca fiind cel mai bun pilot de luptă al Ucrainei. În 2021, cu ocazia evenimentelor organizate pentru 30 de ani de independență a Ucrainei, el a condus zborul unei coloane aeriene la manifestările din Kiev.

The best pilot of the Air Force of the Ukrainian Armed Forces of 2019 died at the front – Anton Listopad.

He was awarded with the Order of Courage, III degree. pic.twitter.com/LWwLWJGkCl

