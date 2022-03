Cel mai bogat om din Rusia nu a fost sancționat de Occident. Cine este Vladimir Potanin

Cu toate acestea, averea sa netă a suferit o lovitură masivă de când Rusia a început invazia Ucrainei: a înregistrat o pierdere de aproape un sfert din averea sa inițială, coborând-o la 25 de miliarde de dolari. Averea lui Potanin se situa la 30 de miliarde de dolari la începutul anului 2022, potrivit publicației Bloomberg.

Potanin deține 34,6% din Nornickel, potrivit Reuters. Nornickel este responsabil pentru aproape 22% din producția mondială de nichel de calitate superioară și pentru aproximativ 40% din paladiu. Compania a obținut venituri de 17,9 miliarde de dolari în 2021, potrivit Bloomberg. În 1990, Potanin a fondat Interros, un conglomerat cu participații în industrii, inclusiv minerit, energie și imobiliare. Open Investments a fost o companie imobiliară sub Interros, fondată în 2002

Potanin controlează compania farmaceutică rusă Petrovax, care a dezvoltat un medicament numit Polyoxidonium în 2020, potrivit Bloomberg. Miliardarul are și un portofoliu considerabil de imobiliare. Se pare că deține spații de birouri, proprietăți de hotel în Moscova, terenuri în centrul Rusiei și un club de țară în regiunea Moscovei.

Când avea 30 de ani, Potanin l-a cunoscut pe Mihail Prokhorov, care avea să devină viitorul său partener de afaceri. Cei doi au fondat International Company for Finance & Investments și apoi Onexim Bank, care a devenit cea mai mare bancă privată din Rusia la acea vreme. Potanin a devenit președinte al băncii în 1992, la vârsta de 32 de ani.

Potanin a fost unul dintre cei șapte mari oligarhi care l-au ajutat pe Boris Elțin să fie reales ca președinte în 1996. Elțin l-a numit pe Potanin ca prim-viceprim-ministru din august 1996 până în martie 1997. În cadrul programelor „împrumuturi pentru acțiuni”, întreprinzătorii bogați și băncile au împrumutat bani guvernului rus în anii 1990 în schimbul acțiunilor în companiile de resurse naturale ale țării. Adesea, guvernul nu a putut rambursa aceste împrumuturi, lăsând multe dintre companiile de resurse naturale în mâinile unor indivizi bogați.

Prin acest program, Potanin a achiziționat Nornickel, ceea ce l-a făcut cel mai bogat om din Rusia la acea vreme. Programul de împrumuturi pentru acțiuni a creat mulți dintre cei mai bogați oligarhi ruși de astăzi, inclusiv Roman Abramovici, care are o avere de 13,9 miliarde de dolari și deține, de asemenea, acțiuni la Nornickel. De la invadarea Ucrainei de către Rusia, Abramovici a fost sancționat de Marea Britanie. Multe dintre bunurile sale, inclusiv Chelsea Football Club, au fost înghețate.

Moștenirea lui Potanin

Potanin a fost fotografiat la diferite evenimente cu Putin datând din anii 2000. În timp ce bogăția lui Potanin este în mare măsură documentată, activele lui Putin nu sunt: ​​Washington Post a raportat anterior că finanțatorul Bill Browder a ridicat potențiala avere netă a lui Putin la 200 de miliarde de dolari în 2015.

Potanin s-a întâlnit de mai multe ori cu Dmitri Medvedev, care a fost președintele Rusiei din 2008 până în 2012 și apoi l-a susținut pe Putin în campania sa de a fi reales. A ocupat funcția de prim-ministru în perioada 2012-2020.

Potanin a construit o stațiune de schi în Soci cu aproape 50 de mile de trasee, un centru de schi freestyle, un parc de snowboard, unul dintre cele două Sate Olimpice și Universitatea Olimpică Rusă, a raportat Forbes. Potanin a spus că nu a obținut prea mult profit din investiția sa în stațiunea de schi, potrivit BBC. „Am schiat cu președintele Putin în Austria și s-a vorbit că ar fi bine să avem astfel de stațiuni în Rusia”, a spus el pentru BBC în februarie 2013. „Este mai degrabă o chestiune de moștenire”, a adăugat el.

În 2012, lui Potanin i-a fost livrat un alt iaht numit Nirvana. Anastasia și Nirvana au fost printre o serie de trei iahturi pe care Potanin le-a comandat de la constructorul de iahturi Oceanco din Olanda. Barbara, construit în 2017, este al treilea iaht din colecție.

Potanin a spus în 2010 că își va dona cea mai mare parte a averii către organizații de caritate în loc să o dea celor trei copii ai săi. O parte din motivul său a fost să „ajute copiii mei să evite presiunea de miliarde”, a spus el. „Nu va exista o moștenire a averii mele. Capitalul meu ar trebui să lucreze pentru binele societății și să continue să lucreze pentru aceste scopuri sociale”, a declarat Potanin pentru Financial Times în februarie 2010.

În 2016, a donat Centrului Pompidou din Paris 250 de lucrări de artă rusă și sovietică. El a fost distins cu Legiunea de Onoare Franceză în anul următor. Potanin a fost, până de curând, un administrator al Fundației Solomon R. Guggenheim din New York. El a demisionat din consiliu pe 2 martie, se arată într-un comunicat al muzeului, potrivit The New York Times.

Potanin a fost primul miliardar rus care a semnat Giving Pledge. Semnatarii angajamentului promit că vor dona cea mai mare parte din averea lor către organizații de caritate. „Cred cu adevărat că bogăția ar trebui să lucreze pentru binele public și, prin urmare, încerc să-mi aduc propria contribuție către o lume mai bună, în special către un viitor mai bun pentru propria mea țară, Rusia”, a scris Potanin pe site-ul The Giving Pledge, potrivit Insider.