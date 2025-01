Explozii puternice la un depozit de arme şi muniţii din Cuba. Oamenii din zonă sunt speriați

Explozii puternice la un depozit de arme şi muniţii din Cuba. 13 soldaţi cubanezi sunt daţi dispăruţi, după ce explozii puternice au distrus un depozit de arme şi muniţii din provincia estică Holguin. Oamenii din micuţa comunitate rurală Melones, la 724 km sud-est de Havana, sunt speriați.

Oficialii au declarat anterior că exploziile au fost declanşate de un incendiu la un şantier de construcţii. Incidentul este încă în curs de investigare, au declarat autorităţile. Armata cubaneză a spus că patru ofiţeri şi nouă soldaţi sunt de negăsit.

Videoclipurile de pe reţelele de socializare au arătat coloane de fum negru şi flăcări deasupra unei păduri de lângă Melones. Soldaţii şi poliţia locală au păzit căile de acces către locul de desfăşurare a operaţiunilor, în timp ce echipele de salvare şi pompierii au lucrat pentru a stinge flăcările.

Oficialii au anunțat că 361 de persoane au fost evacuate într-un loc sigur în urma exploziei, dar că sunt și multe dispărute.

A mai avut loc un incendiu devastator în Cuba în 2022. Trei depozite de combustibil au fost distruse de un incendiu în oraşul-port cubanez Matanzas. Incendiul a izbucnit când unul dintre depozite a fost lovit de trăsnet, şi apoi s-a extins la celelalte două.

CUBA FIRE: Drone video posted by the Cuban government shows a massive fire at a Matanzas oil tank farm, stemming from a lightning strike. So far, 52 people are reportedly injured, 13 of them critically. More information here: https://t.co/s9AW76zGSk

(Video: Cuban government) pic.twitter.com/PKlEDPYPRo

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 6, 2022