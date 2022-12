Ceferiștii cer reducerea vârstei de pensionare la 55 de ani. Ministerul Muncii se opune aplicării legii din 2020

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane susţine că Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale propune amânarea cu un an, până la începutul anului 2024 a unor prevederi din Legea 195 din 7 septembrie 2020 privind statutul personalului feroviar.

„Aşadar, o nouă prorogare a intereselor legitime ale ceferiştilor! De data aceasta doar art. 34 şi 35 din Statutul personalului feroviar! (…) La data promovării, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă denumită generic «ordonanţa trenuleţ», nu apărea nici o dispoziţie referitoare la o nouă prorogare a Statutului personalului feroviar, această formă primind avizul Comitetului Economic şi Social unde confederaţiile sindicale au reprezentanţi”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, la adoptarea ordonanței s-au cerut punctele de vedere ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Iar în vreme ce Ministerul condus de Sorin Grindeanu a apreciat că nu se impune o nouă prorogare a Statutului personalului feroviar, Ministerul Muncii a avut o altă opinie. Instituția condusă de Marius Budăi a emis un punct de vedere „mai mult decât bizar” cu privire la aplicarea actului normativ.

„Cu alte cuvinte, funcţionarii din Ministerul Muncii «s-au trezit» după doi ani de la publicarea legii în Monitorul Oficial că sunt dificultăţi în interpretarea şi aplicarea legii, că nu înţeleg cum să aplice anumite articole din lege, propunând prorogarea în totalitate până la data de 01.01.2024”, se arată în comunicatul Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane.

Două articole din acest statut, al personalului feroviar, 34 şi 35 dau posibilitatea ceferiștilor să se pensioneze la cerere și să beneficieze de reducerea standard a vârstei de pensionare fără aplicarea unor penalități. Conform legii care ar trebui să intre în vigoare la 1 decembrie anul viitor, personalul feroviar care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puţin 30 de ani în activităţile din acest domeniu, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.

Lucrătorii feroviari cer reducerea vârstei de pensionare

Prin derogare, Statutul personalului feroviar arată că angajaţii din acest sector beneficiază, prin cumul, de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă. Reducerea cumulată prevăzută nu poate fi mai mare de 13 ani.

De aceste prevederi, conform comunicatului, beneficiază personalului feroviar cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare sau cu metroul din activitatea de circulaţie a trenurilor; activitatea de exploatare, revizie şi întreţinere material rulant; activitatea de exploatare, revizie şi întreţinere linii; activitatea de exploatare, revizie şi întreţinere instalaţii, telecomenzi feroviare, control şi telecomunicaţii feroviare; activitatea de instruire teoretică şi practică de serviciu a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, pentru funcţia de instructor şi activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţii la metrou.

„Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane nu împărtăşeşte ideea introducerii din nou «la malaxor» a acestei legi care să fie ciopârţită şi golită de conţinut după cum consideră funcţionarii din Ministerul Muncii! Apreciem că cel mult pot fi elaborate norme metodologice de aplicare a legii aşa cum a fost aceasta publicată în Monitorul Oficial”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii CFR acuză subfinanțarea sectorului feroviar din ultimii 30 de ani care a adus o degradare accentuată a condiţiilor de muncă. Reprezentanții sindicatului arată că lucrătorii CFR sunt obligați să lucreze cu predilecţie sub cerul liber sau în spaţii insalubre, cu echipamente vechi de peste 40 de ani.

Sindicaliștii reclamă problemele de sănătate ale lucrătorilor

Mai mult, conform acestora, obligativitatea efectuării controalelor medicale şi psihologice a scos în evidenţă o creştere semnificativă a zilelor de concediu medical, a cazurilor de revenire la controalele medicale şi/sau psihologice la intervale de timp mai mici sau a cazurilor de inaptitudine fizică sau psihică. Acest lucru denotă un grad ridicat de uzură fizică şi/sau psihică în rândul personalului feroviar cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare.

„Nu întâmplător, majoritatea salariaţilor cu vârste de peste 55 de ani nu trec testele de aptitudine medicală. Pe de altă parte, este imposibil de imaginat că salariaţii a căror activităţi concură direct la siguranţa circulaţiei trenurilor mai pot executa serviciul în condiţii riguroase de siguranţă la vârsta de 57, 58, 60 sau 65 ani având în vedere uzura fizică şi psihică avansată a acestora. (ex. impiegat de mişcare la blocurile de comandă a instalaţiilor de centralizare şi telecomandă, manevrant de vagoane, conductor tren, revizor tehnic de vagoane, etc., a căror activităţi presupune concentrare maximă, lucru pe şi sub vagoane, în diverse condiţii atmosferice, etc.)”, se mai arată în comunicatul sindicatului.

Sindicaliştii mai spun că legea care permite pensionarea anticipată nu afectează principiul contributivităţii şi nu presupune aplicare retroactivă, producând efecte doar de la data intrării în vigoare.