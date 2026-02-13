Ceață densă în aproape toată țara. ANM a emis cod galben pentru 24 de județe și București

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri mai multe avertizări nowcasting cod galben de ceață densă, valabile în localități din 24 de județe, precum și în municipiul București. Meteorologii avertizează asupra reducerii semnificative a vizibilității, în unele zone sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Conform Administrația Națională de Meteorologie, până la ora 11:00, ceața va afecta localități din județele Covasna și Harghita. În județele Suceava și Vaslui, avertizarea este valabilă până la ora 14:00, iar condițiile locale pot favoriza formarea ghețușului. Fenomene similare sunt prognozate, până la aceeași oră, și în județele Bacău, Botoșani, Galați, Neamț, Vrancea și Iași.

Municipiul București se află sub Cod galben de ceață și vizibilitate redusă până la ora 12:00.

Tot până la ora 12:00, ceața este semnalată și în localități din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj și Mehedinți. În anumite zone, în funcție de condițiile locale, poate apărea ghețuș.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru intervale de maximum șase ore.

Potrivit prognozei pentru 13 februarie, la final de săptămână valorile termice vor depăși mediile multianuale specifice acestei perioade. Cerul va fi predominant noros, în special în sud, est, vest și nord-vest.

În Dobrogea sunt așteptate ploi moderate, cu acumulări estimate între 10 și 15 litri pe metru pătrat. În Muntenia, Maramureș și Transilvania vor fi averse trecătoare, iar în celelalte regiuni precipitațiile vor fi izolate. La munte, pe arii restrânse, se pot semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 13 grade Celsius, iar minimele între -2 și 6 grade. Dimineața, ceața va fi prezentă local în sud și est.

În București, cerul va rămâne în mare parte acoperit, iar valorile termice se vor menține peste cele obișnuite pentru începutul lunii februarie. Spre seară pot apărea ploi slabe pe alocuri, însoțite de rafale ușoare de vânt, care va sufla în general slab până la moderat.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 7 grade, iar minima se va încadra între 1 și 2 grade, condiții în care ceața se poate forma dimineața și, temporar, din nou spre finalul intervalului.