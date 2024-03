Monden Cea mai mare dorință a Vlăduței Lupău: „Când o vrea Dumnezeu, să vină”







Vlăduța Lupău se bucură de atenția publicului, iar viața personală nu poate fi separată complet de activitatea muzicală. Cântăreața este mama unui băiețel în vârstă de doi ani și spune că și-ar mai dori încă doi copii, pentru ase simți o femeie cu adevărat împlinită.

Vlăduța Lupău are planuri mari. Mai vrea copii

„Toată lumea cred că își dorește, nu? Să aibă un frățior sau o surioară. Ne bucurăm foarte mult de băiețelul pe care îl avem, de Iair, și când o vrea Dumnezeu să vină un frățior sau o surioară, să vină, nu? Cred că toată lumea își dorește, atunci când are un copil, să vină și un al doilea, al treilea. De la al treilea încolo nu știu dacă își mai dorește cineva. Noi am crescut cu frați, nu știm cum e fără”, a declarat Vlăduța Lupău, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, potrivit cancan.ro

Vlăduța Lupău locuiește într-o vilă impozantă, la Cluj. Casa a fost construită de la zero și ar valora aproximativ trei milioane de euro.

Mândră de spațiul pe care l-a creat pas cu pas, cântăreața nu a ezitat să deschidă ușa casei. Ea spune că cea mai frumoasă caameră a copilului este cea a copilului.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile”, s-a exprimat, recent, Vlăduța Lupău.

Chinul Vlăduței Lupău a început după naștere

Cântăreața de muzică populară a devenit mamă pentru prima dată în 2022. După ce a născut, durerile n-au slăbit-o, ci s-au extins și la articulații. În cele din urmă, a reușit să revină pe scenă.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, scriaVlăduța Lupău, pe rețelele de socializare, după ce a născut.