Cea mai lungă eclipsă a secolului: Luna va căpăta o nuanță însângerată. Urmează un adevărat spectacol ceresc

Eclipsa de Lună are loc atunci când Pământul se află între Soare şi Lună, ascunzând lumina celei din urmă şi aruncând un con de umbră asupra satelitului nostru. În primele ore ale zilei de 19 noiembrie, Pământul va trece între Soare și Lună. Eclipsa va atinge apogeul imediat după ora 4 a.m. ET (n.r. ora 11.00 București), când planeta noastră va ascunde 97% din lumina solară a Lunii, oferind acesteia o nuanță roșiatică.

Cea mai lungă eclipsă de Lună va avea loc în noiembrie

Potrivit NASA, eclipsa parțială de Lună va dura 3 ore, 28 de minute și 23 de secunde – mai mult decât orice altă eclipsă ce a avut și va avea loc între anii 2001 și 2100. Iată cum și când puteți surprinde acest fenomen ceresc rar.

Eclipsele lunare nu sunt vizibile în întreaga lume – doar în locurile unde Luna se află deasupra orizontului. Pentru viitoarea eclipsă, persoanele din America de Nord sunt cele mai avantajate. Oamenii din toate cele 50 de state americane, Canada și Mexic pot urmări întregul fenomen.

În Europa, Luna va apune înainte de a se finaliza eclipsa

Cei din America de Sud și Europa de Vest vor putea observa cea mai mare parte a eclipsei, deși Luna va apune înainte de a se finaliza fenomenul. Persoanele din vestul Asiei și din Oceania vor rata prima parte a spectacolului ceresc, deoarece Luna nu va fi răsărit încă. Cei care locuiesc în Africa și Orientul Mijlociu nu vor putea remarca, din păcate, nimic.

Dacă ratați eclipsa, nu vă îngrijorați. După aceasta, NASA preconizează alte 179 de eclipse în următoarele opt decenii, cu o medie de două pe an. Următoarea eclipsă va avea loc pe 16 mai 2022.

De ce prezintă Luna nuanțe roșiatice

În mod obișnuit, nuanța albă-cenușie a Lunii este luminată de lumina Soarelui, care se reflectă pe suprafața sa. Dar, în timpul unei eclipse lunare, Luna, Soarele și Pământul se aliniază pentru scurt timp, astfel încât planeta noastră blochează lumina solară, iar aceasta nu mai ajunge la Lună.

O eclipsă lunară totală are loc atunci când 100% din Lună este acoperită de umbra în formă de con a Pământului. În timpul unei eclipse totale sau aproape totale, precum cea din noiembrie 2021, suprafața lunară capătă o înfățișare însângerată.