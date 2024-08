Monden Cea mai criticată concurentă de la Insula Iubirii. Telespectatorii au taxat-o dur







Maria Covasa, concurentă în emisiunea „Insula Iubirii”, a fost aspru criticată de telespectatori după o discuție cu ispita Marcel, zis și Maluma. La început, ea a petrecut mult timp cu acesta și a lăsat de înțeles că există o conexiune între ei. Pe parcurs, concurenta a realizat că are sentimente pentru ispita Alin și a început să-l respingă pe cel care i-a fost alături în momentele grele.

Concurenta de la Insula Iubirii care joacă la două capete

Maria Covasa și Daniel Ungureanu, ambii în vârstă de 26 de ani, cunoscut sub numele de Dany Boy, au decis să participe la „Insula Iubirii”, Antena 1, pentru a realiza dacă de iubesc cu adevărat. Aceasta a spus că vrea să îi arate iubitului său că nu are motive să fie gelos, dar la scurt timp s-a apropiat de ispita Maluma. Nici Dany nu a fost prea cuminte. El a căzut în ispită cu Mădălină.

Marea problemă a telespectatorilor este că Maria a început să joace la două capete. Ea petrece mult timp cu Marcel, dar și cu Alin. Și celelelalte concurente și-au dat seama că aceasta nu este hotărâtă și că încearcă să își bată joc de ambele ispite. Telespectatorii consideră că Marcel este un om minunat și că nu merita așa ceva din partea Mariei.

Maria l-a dezamăgit pe Marcel

„Probabil zice că fac de fațadă, că eu joc un rol.Dacă o să vadă filmul ăsta la Hollywood, poate o luam, dar eu nu cred că am jucat un rol. Nu are nicio treabă toate astea. Când e mișto și stă lângă mine, îmi dă o îmbrățișare și vorbește cu mine, mă liniștește. Când e alandala, mă ia capul. De când m-a făcut măicuța mea nu am văzut așa ceva! Bine, că nu am avut multe relații să îmi facă cineva chestia asta. Pentru mine e un șoc și ceva aparte.”, a spus ispita Marcel, zis Maluma.

A fost aspru criticată de telespectatori

Telespectatorii au spus că Maria este cea mai perversă concurentă și că nu a meritat atenția lui Marcel. Ei consideră că sentimentele ispitei au fost cât se poate de reale și că Maria și-a bătut joc. Alții sunt de părere că blondina le-a făcut avansurilor multor ispite, chiar dacă a venit în Thailanda cu iubitul său Dany, despre care spunea că e foarte gelos.

„Ar fi putut ramane cu Maluma si dupa terminarea emisiunii!Dar ea nu a vrut!Oricum mi se pare un baiat de cuvant!Toata aprecierea mea!” „Hoțul strigă hoțul. Maria tu ești cea perversă, tu de fapt joci un rol. Maluma chiar te place, dar dacă tu râvnești la ciocanul lui Alin, normal că vrei să-i dai cu flit lui Maluma”, sunt doar câteva din comentariile internauților.