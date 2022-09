Ce venituri avea chirurgul timișorean Marian Gașpar, acuzat că a luat mită de la pacienți. Instanța va decide dacă rămâne în arest

Colegului lui de breaslă, tot chirurg, Octavian Mazilu, căruia i s-a făcut un flagrant de șpagă în luna mai, a rămas în arestul poliției timp de 30 de zile, iar acum se află în arest la domiciliu. Marian Gașpar va afla azi unde va înnopta în următoarele zile. Potrivit oamenilor legii, pe lângă flagrantul de luni, acestuia i se mai pot proba alte șase momente în care a încasat mită de la pacienți.

Procurorii probează șase momente în care medicul a luat șpagă

„În data de 26.09.2022, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul M.G. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată (6 acte materiale), prevăzută de art.289 alin.1 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.

În fapt, s-a reţinut că în perioada 19.09. – 26.09.2022, în calitate de medic – şef Secţie Cardiologie, în cadrul unei unități spitalicești din municipiul Timișoara, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul ar fi pretins, indirect şi primit, de la șase pacienți sau de la aparținători ai acestora, sume de bani, în lei sau în valută, cuprinse între 100 euro și 2000 euro, în legătură cu activitatea desfăşurarea conform atribuţiilor de serviciu”, transmit reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis care instrumenteaza cazul.

Ce venituri are medicul Marian Gașpar

Doctorul Marian Gașpar, 63 de ani, avea două salarii: unul ca medic șef de secție, altul ca profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Conform declarației sale de avere, în 2021 a încasat din salarii 240.000 de lei. Medicul a încasat 120.000 de lei ca șef de secție de la Institutul de Boli Cardiovasculare și 120.000 de lei ca profesor universitar de la UMF „Victor Babeș” Timișoara. Un calcul simplu ne indică faptul că acesta câștiga, constant, peste 4000 de euro pe lună.

În plus, medicul Gașpar era implicat și în diverse proiecte medicale și de cercetare, în care era, de asemenea, remunerat. Medicul Marian Gașpar are o casă de locuit de 200 de metri pătrați, un teren intravilan la Bazoșu Nou de 1.500 de metri pătrați, o mașină Audi cumpărată în 2016 și un cont în bancă unde are depusă suma de 170.000 de euro.

Conform presei local, procurorii și ofițerii anticorupție nu ar fi la prima încercare de a-i organiza un flagrant medicului. Conform informațiilor oferite de Impactpress, în urmă cu 7 ani medicul ar fi plecat de la spital cu o zi înainte de sosirea anchetatorilor, rugând un coleg să îi opereze un pacient, deoarece „trebuia” să plece din oraș.