Ce va face România când Putin își va instala trupele în Moldova? CTP se teme de repetarea scenariului 1940: Nu am tras niciun foc de armă!

Dacă Rusia își va instala forțele armate în Republica Moldova, România are două opțiuni: opțiunea 1940, adică nu facem nimic, și opțiunea de a sări în sprijinul Basarabiei, care ar putea conduce la un atac asupra țării noastre, a explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu, comentând ultimele informații privind războiul din Ucraina.

Transnistria – o nouă încercare a lui Putin de a cuceri Ucraina

În a doua fază a războiului din Ucraina, Rusia dorește să preia controlul deplin în Donbas şi în sudul Ucrainei, a anunțat, la finele săptămânii, generalul Rustam Minnekaiev, comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei. Acest lucru ar oferi posibilitatea Rusiei să aibă cale liberă spre Transnistria.

Obiectivul lui Vladimir Putin este să cucerească întreaga Ucraină, nu doar Luhansk-ul sau Donetsk-ul, a arătat gazetarul Cristian Tudor Popescu, iar Transnistria reprezintă o altă modalitate de a realiza acest lucru.

„A luat-o din Belarus, n-a mers! Acum o ia pe aici, pe jos, ajunge în Transnistria și din Transnistria se duce peste Kiev din nou, și peste Lviv. Nu va renunța niciun moment la ocuparea întregii Ucraine”, a spus jurnalistul, atrăgând atenția, însă, că odată cu instalarea rușilor în Transnistria, problema devine una personală pentru România.

CTP: Noi ce facem când se instalează armata rusă în Moldova?

Totuși, gazetarul se teme că țara noastră nu va risca să intre în conflict militar cu Rusia, motiv pentru care va repeta scenariul 1940 și nu va interveni în Republica Moldova.

„În clipa în care ajunge să ocupe Odesa, ceea ce iarăși nu va fi simplu deloc. Războiul ăsta o să dureze cine știe cât… Odesa nu va putea fi ocupată într-o lună. Nu știu dacă va putea fi ocupată… O să vedem.

După aceea, dacă a ajuns în Transnistria… Problema nu se pune să atace Republica Moldova. Problema se pune dacă doresc să se instaleze în Republica Moldova. Pentru că ei pot să facă asta în 24 de ore. Nu se pune problema unui atac asupra Republicii Moldova, în care să vedem ce atitudine ia fiecare, inclusiv România. Nu! Poate să fie ocupată în 24 de ore.

Moldova nu are armată, practic. Păi, Ucraina are armată care a fost pregătită ani de zile după standarde NATO, după cum a declarat secretarul general adjunct al NATO, domnul Geoană. Moldova ce are? Are niște polițiști pe acolo, n-are armament, n-are oameni…

Și atunci vă întreb: noi ce facem când se instalează armata rusă în Moldova? Care nu e membru NATO. Ce face România?

Păi, România poate să aibă atitudinea din 1940. N-am tras niciun foc de armă, am eliberat în câteva zile, pentru că așa a fost ultimatumul dat atunci de Kremlin. Alergau oamenii, nici măcar nu s-au putut evacua niște români de acolo, așa cum ucrainenii au putut să se refugieze acum din Ucraina atacată de URSS. Românii din Basarabia n-au avut atunci posibilitatea, a fost atât de scurt timpul, încât au fost prinși pur și simplu acolo de ruși.

Noi nu am tras niciun foc de armă, am acceptat acel ultimatum de o agresivitate rară al URSS-ului, și lucrurile au fost cum au fost”, a explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu, în emisiunea „Cap limpede”, difuzată de Digi24.