CTP s-a dezlănţuit! Umilinţă totală pentru un fost ministru. „Nu vă e rușine de ce ați făcut?”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a atacat pe Cristian Diaconescu, liderul PMP, căruia i-a pus o întrebare ironică. Asta după ce în ultimele două zile s-a vorbit despre o posibilă alianță între AUR și PMP. Diaconescu, l-a invitat, joi seara, pe liderul AUR, George Simion, la o ședință cu lideri de filiale, ce a fost organizată online pe Zoom. Simion le-a promis celor de la PMP că o să-i ajute să facă un grup parlamentar.

Cristian Tudor Popescu, dispută în direct cu liderul PMP, Cristian Diaconescu

Această posibilă alianță a fost aspru criticată în timpul emisiunii „Cap limpede” de la Digi 24. Așa că președintele PMP a intervenit prin telefon pentru a-și spune un punct de vedere. „Eu sunt judecat acum în contextul acestui partid. În legătură cu părerile mele persoanale, eu nu mă dezmint sub nicio formă de la tot ce am spus, tot ce am făcut pentru această țară”, a afirmat Diaconescu.

Cristian Tudor Popescu a replicat cu o întrebare: „Atât vreau să vă întreb: dacă nu vă este rușine de ce ați făcut. Dacă aveți acest sentiment.” Iar liderul de la PMP a replicat: „„Nu. Dumneavostră mă judecați într-o relație personală pe care o cunoașteți foarte bine. Sunt președintele unui partid și am responsabilitaatea să țin cont de ce își doresc. Când nu voi mai fi partid, discutăm strict pe baze personale”.

Se cere schimbarea din funcție a actualului președinte

Apoi, Diaconescu a conchis. „O alianță cu AUR, așa cum arată acum AUR, nu”. După ședința ținută pe Zoom, Cristian Diaconescu anunța: „Un număr de 14 parlamentari de la AUR doresc să intre în echipa Partidului Mișcarea Populară”.

„Colaborarea noastră trebuie să meargă fie într-o viitoare alianță fie într-o viitoare fuziune”, afirma și George Simion. Astăzi va avea loc un congres la PMP, în care ar urma să fie schimbat Cristian Diaconescu. Actualul lider a anunțat că va contesta congresul și că va rămâne în partid în cazul în care va fi schimbat din funcție. „Este contestată în instanță de două săptămâni toată această organizare pentru că este complet nestatutară. Eu rămân membru PMP dacă decizia va fi să fie înlocuită actuala conducere.”